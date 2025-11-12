El rey Felipe VI se reúne con Xi Jingping en su visita oficial a China

El rey Felipe VI y el presidente de China, Xi Jinping, se han reunido este miércoles en un encuentro en el que subrayaron la fortaleza de la amistad y la confianza mutua entre España y China. La cita bilateral se ha celebrado en Pekín, en el marco de la segunda jornada del viaje de Estado del monarca al país asiático.

La reunión tuvo lugar en el Gran Palacio del Pueblo, en la Plaza de Tiananmén, tras la ceremonia oficial de bienvenida. En la comitiva española también se encontraba los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el de Economía, Carlos Cuerpo, y a la que han asistido un centenar de niños con ramos de flores.

Ambos jefes de Estado presidieron una sesión de trabajo entre las delegaciones de sus respectivos países, que concluyó con la firma de varios acuerdos de cooperación. Xi Jinping destacó la importancia de reforzar el entendimiento entre naciones en un contexto global "complejo y cambiante", y aseguró que "el mundo necesita más fuerzas constructivas comprometidas con la paz y el desarrollo".

China, señaló, está dispuesta a trabajar junto con España para construir una asociación estratégica integral "más firme en su orientación, más dinámica en su desarrollo y con mayor influencia internacional", con el fin de contribuir "de forma aún más significativa a la prosperidad, la paz y el desarrollo del mundo".

Xi Jinping consideró a Felipe VI como "un buen amigo del pueblo chino" y recordó que la Casa Real de España ha hecho importantes contribuciones al desarrollo de las relaciones entre China y España, como ocurrió en 1978, cuando el rey Juan Carlos I realizó la primera visita de Estado a China, en un momento en que el país iniciaba su política de reforma y apertura.

"Juntos han establecido un ejemplo de convivencia amistosa y desarrollo conjunto entre países con diferentes historias, culturas y sistemas sociales, contribuyendo asimismo de manera significativa a la cooperación global para el desarrollo abierto y a la defensa de la equidad y la justicia internacionales", recalcó Xi Jinping.

Felipe VI recordó por su parte que esta primera visita de Estado a la República Popular China corresponde de alguna manera a la que Jingping hizo en el año 2018. Y desde 1978, cuando tuvo lugar la primera visita de la Corona española, "se ha ido trazando una relación de confianza, una relación sólida, de relaciones bilaterales, de confianza mutua, bajo los principios de respeto y de prosperidad compartida".

Felipe VI que visitó China con la reina durante los Juegos Olímpicos del 2008, había acudido anteriormente en 2000 y "sin duda el avance y el progreso desde ese año es muy notable y así sigue siendo para la admiración de todo el mundo",ha dicho. Además, regresaron en 2010 para inaugurar el primer Instituto Cervantes ene Pekín y más recientemente el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pudo inaugurar el centro en Shanghai.

Una "evolución sostenida y una voluntad de concertación para buscar oportunidades de bienestar para ambos pueblos", recalcó el monarca. Las delegaciones oficiales españolas y chinas firmaron en este encuentro diez acuerdos de interés estratégico, entre ellos tres memoranda de entendimiento, tres protocolos, un convenio, un acuerdo y una declaración.

Los acuerdos firmados

Así, se firmó un convenio de Comisión Mixta de Cooperación Económica y un memorándum de acceso al mercado chino de las exportaciones, que supone una "ventanilla única" para solucionar los temas "enquistados" de las exportaciones españolas a China, o de cooperación entre el Instituto Cervantes y la Universidad de Sichuán.

También un protocolo de productos de acuicultura, de aceite y harina de pescado para alimentación animal, y de regionalización de la peste porcina africana y de seguridad alimentaria, así como otro entre el Instituto de Ciencias del Mar, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y la National Space Science Center (NSSC), Chinese Academy of Sciences (CAS).

Un Convenio entre el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y el Nanjing Institute of Astronomical Optics & Technology on Scientific, Technological and Academic Cooperation y otro acuerdo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) sobre Coproducción Cinematográfica y Audiovisual y una declaración sobre fomento de la enseñanza de las lenguas española y china en niveles preuniversitarios.