Respaldo internacional a Palestina: estos son los 10 nuevos países que la reconocerán como Estado

La próxima semana tendrá lugar la reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sede de Nueva York. Esta se producirá en un momento crítico de la ofensiva israelí sobre Gaza y en ella no podrá estar de forma presencial el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, puesto que Estados Unidos le ha vetado la entrada al país, por lo que tendrá que participar de forma telemática. Sin embargo, las autoridades francesas han desvelado una lista de 10 países que reconocerán al Estado palestino en el marco de la cumbre internacional.

Esta lista está integrada por Reino Unido, Portugal, Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta y San Marino, además de la propia Francia. Este paso ya lo habían dado otros países como Irlanda, Noruega, Eslovenia o España, donde las reivindicaciones a favor de Palestina y en contra de la política del presidente israelí, Benjamin Netanyahu, cada vez son más frecuentes. Prueba de ello son las protestas que provocaron la suspensión de la Vuelta Ciclista a España en su última etapa. Con estos nuevos reconocimientos, serán más de 150 países los que consideren a Palestina como un Estado más.

Cabe destacar que Palestina está considerada como un observador permanente de la ONU desde 2012, y en estos trece años ha intentado conseguir su estatus de Estado de pleno derecho mediante varias iniciativas. Sin embargo, estas han sido rechazadas. Precisamente, en abril de 2024, Estados Unidos vetó una de ellas y, tras el veto a Abbas, no parece que la Administración Trump vaya a cambiar de opinión.

Por su parte, Netanyahu ha señalado que el hecho de que distintos países reconozcan a Palestina supone una "recompensa" a las acciones de Hamás -que en las últimas horas ha publicado imágenes de los rehenes- y ha cargado contra el presidente francés, Emmanuel Macron, a quien ha acusado de alimentar "el odio antisemita".