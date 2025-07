El Reino Unido reducirá la edad de voto a los 16 años antes de las elecciones de 2029

El Gobierno del Reino Unido reducirá la edad para poder votar por primera vez de los 18 a los 16 años. Esta medida será efectiva antes de los comicios generales de 2029 y se considera como la mayor reforma electoral desde que la edad se redujese de 21 a 18 años en 1969. Con esta modificación, el Ejecutivo iguala a todo el país, puesto que los jóvenes de Gales y Escocia ya votan con esta edad.

El paquete de medidas presentadas por el primer ministro, Keir Starmer, también incluye la automatización del registro en el censo y la ampliación del tipo de identificación personal permitida a los votantes, que, incluso, incluirá las tarjetas bancarias emitidas en el país.

Asimismo, con el fin de protegerse de la injerencia de países extranjeros, el control sobre la financiación de las campañas será más estricto y en el caso de incumplirlo se podrá sancionar al partido con hasta medio millón de libras (580.000 millones de euros). Igualmente, se aumentarán las penas para aquellas personas que traten de intimidar a los candidatos.

La reducción de la edad de voto cumple con una de las promesas incluidas en el manifiesto electoral de Starmer, con el que quiere "modernizar la democracia", aumentar la participación y "activar" un sistema político amenazado por la apatía.

Según datos de la Comisión Electoral, cerca de 750.000 personas no votaron en las elecciones del 4 de julio de 2024 debido a que no contaban con la identificación requerida. De hecho, es que el Reino Unido no cuenta con un carnet unificado, como es el caso del DNI en España.

"En los últimos tiempos, la confianza pública en nuestra democracia se ha visto dañada y se ha permitido que la fe en nuestras instituciones decaiga", ha señalado la viceprimera ministra, Angela Rayner, al tiempo que ha expresado que "estamos tomando medidas para derribar las barreras a la participación".