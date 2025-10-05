Reino Unido permitirá que la Policía prohíba manifestaciones tras detener a casi 500 personas en una a favor de Palestina

La ministra del Interior del Reino Unido, Shabana Mahmood, ha anunciado en un comunicado que el Ejecutivo enmendará la Ley de Orden Público de 1986 para poder otorgar más competencias a la Policía que tras la modificación podrá prohibir o restringir las manifestaciones. Para tomar estas decisiones, los agentes podrán tener en cuenta factores como "el efecto acumulativo" de las concentraciones y el impacto en los vecindarios. Esta decisión se ha tomado después de que se practicasen casi 500 detenciones tras una protesta pacífica propalestina.

Del mismo modo, Interior revisará internamente "toda la legislación sobre protestas para garantizar que las facultades sean suficientes". Desde el punto de vista de la ministra, esta medida "equilibrará el derecho a la libre protesta con la necesidad de proteger a la ciudadanía y apoyar a la Policía", la cual reclama más recursos para hacer frente a los manifestantes, según ha informado la Agencia EFE.

Asimismo, Mahmood ha expuesto que las protestas "multitudinarias y reiteradas" pueden producir que sectores poblacionales británicos, sobre todo las comunidades religiosas, "se sientan inseguros, intimidados y con miedo de abandonar sus hogares". "Esto ha sido particularmente evidente en el considerable temor dentro de la comunidad judía, que me han expresado en numerosas ocasiones en estos días difíciles", ha añadido.

488 detenidos el sábado y casi 1.500 desde julio

Según el balance policial, 488 personas fueron detenidas el pasado sábado durante una sentada silenciosa que tuvo lugar en la plaza de Trafalgar en favor del grupo propalestino 'Palestine Action', el cual fue ilegalizado el pasado 5 de julio por encabezar distintos actos de boicot contra el suministro de armas a Israel.

Estos hechos han generado un debate en la sociedad británica, puesto que el Gobierno fundamenta su decisión en la defensa de la seguridad pública, mientras que distintos sectores de opinión aseguran que se han vulnerado los derechos a la protesta y la libertad de expresión.

Desde la citada fecha, casi 1.500 personas han sido llevadas ante la Justicia por pertenencia o apoyo a la organización, que está tratando de revocar su ilegalización. Según explica la agencia de noticias, lo habitual en sus actos es que las personas, entre las que se incluyen ancianos y con discapacidad, se sienten y muestren pancartas en las que se pueden leer lemas como: "Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action".

Protestas de la comunidad judía

Tanto el Gobierno como Scotland Yard pidieron el pasado viernes a los convocantes de las protestas propalestinas que las aplazasen en respeto al atentado que el pasado jueves tuvo lugar en una sinagoga de Manchester y que se cobró la vida de dos personas, la del agresor y tres personas resultaron heridas.

Sin embargo, las organizaciones decidieron llevarlas a cabo tal y como estaban planeadas, puesto que consideraban que se trataban de temas completamente separados.