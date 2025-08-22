Registrado un terremoto de magnitud 7,5 en aguas situadas entre la Antártida y el Cabo de Hornos en Chile

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha registrado un terremoto de magnitud 7,5 en el pasaje de Drake, más concretamente en las aguas situadas entre la Antártida y el Cabo de Hornos en Chile. Los hechos han tenido lugar a las 22:16 hora local y, por el momento, no se ha declarado la alerta por tsunami, ni se tiene constancia de víctimas. El epicentro está situado a 710 kilómetros al sur de Ushuaia -la ciudad más al sur de Argentina- a 10,8 kilómetros de profundidad.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) -Chile- ha elevado la magnitud a 8,0 y ha pedido "abandonar las playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional", ante la posibilidad de que se produzca una ola gigante.

Se han detectado dos réplicas de 5 y 5,1

Pocas horas después de que se registrase el primer seísmo, se han detectado dos réplicas más, de menor escala y a menor profundidad. La primera de ellas se ha producido a las 3:17 GMT y ha tenido una magnitud de 5,1 y el segundo se ha detectado a las 5:18 GMT, con una intensidad de 5. Ambos se han producido a 10 kilómetros de profundidad.

Asimismo, el Centro Sismológico de la Universidad de Chile ha vuelto a rebajar la intensidad del temblor a 7,6 y ha situado su epicentro a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei, en la Antártida chilena.

En un tono más grave se pronunció el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile que ha lanzado una alerta por tsunami menor en las costas de la Antártida chilena y ha puesto la zona en "precaución", por el oleaje que podría llegar a las bases de Prat y O'Higgins.