Quién es 'Pipo' Chavarría, uno de los narcos más buscados de América Latina detenido en Málaga

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha anunciado la detención en España de Wilmer Chavarría Barré, más conocido como 'Pipo' Chavarría, el líder del cártel de Los Lobos y uno de los narcos más buscados de América Latina. La operación conjunta ha sido llevada a cabo por la Policía Nacional de ambos países.

"Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos", la banda criminal más poderosa del país, ha anunciado Noboa en su cuenta X. Fuentes del ministerio del Interior han añadido que han sido agentes de la UDYCO Central los que le han detenido a su llegada a Málaga procedente de Marruecos.

Fingió su muerte en 2021 y cambió su identidad

'Pipo' Chavarría fingió su muerte en 2021, en mitad de la pandemia de la covid-19 y cambió su nombre por Danilo Fernández, procedente de Maracaibo (Venezuela). Gracias a este nuevo nombre consiguió un pasaporte colombiano gracias al cual viajó a España en 2022. Además, se había hecho hasta siete cirugías en la cara para no ser reconocido.

Vivía la mayor parte del tiempo en Dubái, aunque viajaba frecuentemente a España, donde se alojaba en los hoteles más lujosos gracias al dinero procedente de la minería ilegal y el narcotráfico, tal y como ha narrado el ministerio del Interior de Ecuador, John Reimberg en el canal TC Televisión.

Durante estos años ha permanecido oculto en Europa desde donde ordenaba "asesinatos en Ecuador, dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al cártel Jalisco Nueva Generación", ha detallado Noboa.

La operación para dar con su paradero se llamaba 'Operación Renacer', para hacer alusión al hecho de que fingió su muerte para evadir la justicia. "Los unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país", ha señalado el presidente ecuatoriano.

Era el líder de la banda criminal con más poder de Ecuador

Según Reimberg, 'Pipo' Chavarría es "el responsable de al menos 400 muertes". Era el máximo líder de los Lobos, la banda criminal con más poder de Ecuador y vinculada a varios atentados en Guayaquil con coches bomba y drones. Entre septiembre y octubre se registraron al menos cuatro ataques coordinados desde CRS La Roca najo el alias Negro Tulio. Este grupo también ha sido acusado de planificar el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023.

Después de que Los Lobos se emanciparan de Los Choneros crearon una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación para enviar cocaína a México, procedente principalmente de Colombia, mientras que las bandas rivales están aliadas con el cártel de Sinaloa.

Chavarría tiene antecedentes desde 2004 por robo, asociación ilícita, narcotráfico, sicariato, atentados terroristas y masacres carcelarias. En 2024, Estados Unidos promulgó sanciones contra alias 'Pipo' y el cártel que dirigía, por sus conexiones con los cárteles anteriormente mencionados. Es por ello que, tras conocer la noticia, el Gobierno de Estados Unidos ha felicitado a Ecuador por su captura.

Ayuso felicita a Noboa por la captura de Pipo y Óscar Puente le responde: "Está fatal"

"Felicitaciones al Gobierno del Ecuador por la captura de 'Pipo', uno de los capos del crimen organizado más notorios de Latinoamérica", ha escrito en X el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

Perú también se ha sumado las felicitaciones y ha expresado su reconocimiento a "las exitosas acciones de cooperación internacional" entre Ecuador y España, en un mensaje en X publicado por el Gobierno peruano. Asimismo, ha reafirmado su compromiso de colaboración con los países de la región en la lucha contra la delincuencia organizada trasnacional.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, también se ha pronunciado en X sobre la detención de Pipo. En su publicación, Ayuso felicita al presidente Noboa "por su lucha contra el narcotráfico". Sin embargo, no menciona que en la operación ha participado la Policía Nacional española, algo que no ha pasado desapercibido para el ministro de Transportes, Óscar puente, quien ha citado el tuit de Ayuso diciéndole: "Lo detiene la policía nacional en Málaga y ella felicita al presidente de Ecuador. Está fatal".