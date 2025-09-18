Quién es Jimmy Kimmel, el presentador suspendido tras un comentario por Charlie Kirk

El asesinato del activista pro Trump Charlie Kirk ha generado un debate social en los Estados Unidos, puesto que muchas personas han optado por respetar su muerte, aunque no compartiesen sus ideas, mientras que otras no lo hacen y, al expresar sus opiniones, están sufriendo consecuencias. Este es el caso de Jimmy Kimmel, el presentador del programa que lleva su mismo nombre, el cual se emitía en la cadena ABC y que ha sido suspendido de forma permanente después de los comentarios que ha realizado el conductor.

"El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA -siglas del movimiento trumpista Make America Great Again- intentando desesperadamente caracterizar a este chico -Tyler Robinson- que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle partido político", de esta forma se pronunció Kimmel en su programa del pasado lunes. Dos días después, la cadena propiedad del grupo Disney ha tomado la decisión de dejar de emitir el 'late show'.

Esta decisión ha sido celebrada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha transmitido sus "felicitaciones a ABC", por tener "el coraje de hacer lo que se debía hacer". Del mismo modo, y tras aludir a los índices de audiencia del programa de Kimmel, ha animado a la cadena NBC a cancelar también los programas de Jimmy Fallon y Seth Meyers.

La decisión tomada por ABC ha desatado una ola de solidaridad con el presentador en la que actores como Ben Stiller, Jean Smart o Alison Brie; así como los presentadores Michael Kosta o Mike Birbiglia y organizaciones como el sindicato de actores de Hollywood SAG-AFTRA se han pronunciado en favor de Kimmel.

¿Quién es Jimmy Kimmel?

Nació en Nueva York el 13 de noviembre de 1967 y desde muy pequeño su familia le instruyó en los valores cristianos, lo que llevó incluso a ser monaguillo. Cuando tenía nueve años, su familia se mudó a Las Vegas y, desde muy joven, se interesaría por el mundo de la interpretación y producción. Comenzó sus andanzas en distintas radios locales como KROQ-FM y, posteriormente, en 1997 dio el salto a la televisión, concretamente, en Comedy Central.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Su gran oportunidad llegaría en 2003, cuando precisamente ABC le dio la oportunidad de presentar 'Jimmy Kimmel Live!', el cual dirigió durante 22 años y en el que dejó momentos para el recuerdo como su pique con el actor Matt Damon. Su buen hacer le valió para presentar la gala de los Óscar hasta en cuatro ocasiones (2017, 2018, 2023, 2024).