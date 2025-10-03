Quién financia la Flotilla: cuál sería el único gasto que corre a cargo del Gobierno de España

En la madrugada de este jueves dos de octubre, 40 de los 52 barcos que componían la Global Sumud Flotilla fueron interceptados por parte de la Armada israelí en aguas internacionales.

La Flotilla contaba con más de 400 integrantes y se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria, pero no llegó a su destino para poder cumplir con su misión. Su movilización se ha seguido en todo el mundo y ha estado envuelta en polémica.

Una de las críticas que esta coalición de personas (tal y como se definen) ha recibido es la de la financiación por parte de algunos gobiernos como España o Italia. Pero, ¿Quién financia la Flotilla?

¿Cómo se financia la Flotilla?

Tal y como explican en su página web, la Flotilla la integran una "coalición de personas comunes y corrientes -organizadores, humanitarios, médicos, artistas, clérigos, abogados y marinos- que creen en la dignidad humana y en el poder de la acción no violenta".

"Somos independientes, internacionales y no estamos afiliados a ningún gobierno o partido político. Nuestra lealtad es a la justicia, la libertad y la santidad de la vida human", aseguran.

Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí publicó en su cuenta X dos documentos que, "prueban la implicación directa de Hamás en la financiación y ejecución de la Flotilla Sumud", un portavoz de la Flotilla Global Sumud negó estas acusaciones y calificó la afirmación de Israel de "propaganda".

La portavoz de la Flotilla Global Sumud, Maria Elena Delia, calificó aseguró, en una declaración difundida a la agencia de noticias Ansa, que los documentos mostrados por Israel no prueban ni la financiación ni el control de Hamás sobre la Flotilla Global Sumud.

"Somos una misión civil y humanitaria, a los ojos de Europa y del mundo. Pedimos que los documentos se entreguen íntegramente a organismos independientes: hasta que eso ocurra, ,esta afirmación, es sólo propaganda, no pruebas", dijo.

El buque militar español

El único gasto que ha estado a cargo del Gobierno de España ha sido el envío del buque de la Armada española 'Furor' desde Cartagena para que escoltara a la Flotilla hasta Gaza y realizar operaciones de rescate si eran necesarias.

Tanto el barco español como las dos fragatas italianas que acompañaban a la Flotilla, confirmaron que no seguirían hasta las aguas "prohibidas" por Israel ya que hacerlo pondría en "riesgo la integridad física de su tripulación y de la propia flotilla".

El Gobierno trató de convencer a las organizaciones de que no arriesgaran sus vidas navegando por las zonas 'prohibidas' por Israel, pero los tripulantes de la Flotilla siempre defendieron su decisión de llegar a Gaza y entregar los recursos en persona.

'Furor' sigue bordeando la zona de exclusión

España ha puesto en marcha el dispositivo consular de ayuda a los detenidos y está en contacto con las autoridades israelíes, mantendrá también en la zona el buque 'Furor' de la Armada, que continúa bordeando la zona de exclusión declarada por Israel, hasta que se normalice la situación.