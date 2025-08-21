Quién era Jean Pormanove, el influencer cuya muerte fue emitida en directo en redes

Puñetazos, asfixias y rociadas de pintura. Así eran los directos del ya fallecido streamer, Jean Pormanove. El ex militar francés falleció mientras estaba en pleno directo mientras dormía. Él, junto a varios otros compañeros streamers, se mantuvieron 290 horas seguidas en vivo sin cortar. Muchos usuarios que se encontraban viendo el stream pudieron observar el último aliento del hombre de 46 años antes de que sus amigos se dieran cuenta de la situación y cerraran el directo.

Raphaël Graven, el cual era su nombre real, se convirtió en el streamer francés más grande de la plataforma de streaming, Kick, en donde no hay tanto control sobre el contenido que suben los creadores de contenido. En sus directos, Pormanove, acostumbraba a ser visto como una "víctima" de maltrato por parte de otros streamers. Llegó a mencionar en uno de esos directos que su madre estaba tremendamente preocupada y que pensaba que estaba secuestrado.

La Fiscalía de Niza ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y la responsabilidad de cada uno de los participantes del extensible. Este 21 de agosto se le practicará la autopsia para descifrar si la causa de la muerte fue causada por los golpes o por otro motivo. La ministra delegada de Asuntos Digitales, Clara Chappaz, “Jean Pormanove ha sido humillado y maltratado durante meses en la plataforma Kick”, ha señalado en X.

Un comienzo que se aleja de sus últimos momentos

Graven, de pasado en el ejército francés, comenzó a subir contenido a YouTube de sus partidas del videojuego Fortnite durante la pandemia. Poco a poco fue ganando popularidad por sus grandes enfados al perder partidas. De ahí conoció a uno de los hombres investigados, Owen Cenazandotti, más conocido por su nombre de streamer, Fcnarutovie.

Graven, Cenazandotti junto a otros formaron un grupo para hacer streams juntos y así conseguir más ingresos. En dichos directos, abusaban y maltrataban a Pormanove y a otros con golpes, vejaciones e incluso, llegando a dispararle con pistolas de paintball. Parecía que él "lo aceptaba", ya que ponía metas de subscripciones para hacer determinadas cosas. A pesar de eso, miembros de su entorno mostraban su preocupación por su estado de salud, tanto físico como mental.

La plataforma levanta la polémica por sus políticas de contenido

Kick ha lamentado la muerte del hombre y ha censurado a los participantes de la plataforma. Sin embargo, las políticas de la empresa han suscitado la polémica, ya que son mucho más laxas que la de Twtich. En las “reglas comunitarias” publicadas en su web para regular el servicio y evitar “contenidos inapropiados” indican, por ejemplo: "Aunque la violencia puede ser contextual y su impacto no varía, no permitimos contenido que represente violencia aberrante".