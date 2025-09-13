Quién es Decarlos Brown Jr, el hombre que asesinó brutalmente a una refugiada ucraniana en un tren en Charlotte

El vídeo difundido por las autoridades de Charlotte (Estados Unidos) en el que se ve a Irina Zarutska, joven refugiada ucraniana de 23 años apuñalada mortalmente en el metro, sigue estremeciendo a la población.

Irina llegó a Estados Unidos en agosto de 2022 junto a su madre y hermanos. En el momento del apuñalamiento estaba sentada en el tren vestida con su uniforme de trabajo, ya que acababa de terminar su turno en una pizzería local. El hombre que estaba detrás de ella, identificado como Decarlos Brown Jr le clavó un cuchillo varias veces, una de ellas en el cuello, provocando su muerte a los pocos segundos.

Detenido hasta en 14 ocasiones

Decarlos Brown Jr, de 34 años, ya había sido detenido hasta en 14 ocasiones por delitos de robo, agresión, posesión ilegal de armas y asalto con arma blanca, entre otros. Si bien, estaba en libertad condicional en el momento en el que asesinó a Irina Zarutska. Brown llegó a atacar a su propia hermana y estaba convencido de que el Gobierno le había implantado un microchip en el cerebro.

Días después de lo ocurrido, la Casa Blanca se hizo eco del suceso. El presidente estadounidense Donald Trump dijo entonces: "El animal que mató tan violentamente a la hermosa joven de Ucrania, quien vino a Estados Unidos buscando paz y seguridad, debe recibir un juicio 'rápido' (¡no hay duda!) y ser sentenciado únicamente con la pena de muerte", escribió el mandatario en Truth Social.

Por su parte, la fiscal general, Pam Bondi, confirmó que la pena capital está sobre la mesa. "Los pasos son los siguientes: presentamos cargos, formulamos acusación y, a continuación, decidimos legalmente si solicitamos o no la pena de muerte. Pero sin duda está sobre la mesa".

Asesinato en primer grado

El pasado 8 de septiembre, el Departamento de Justicia acusó a Brown de un delito federal al cometer un acto con resultado de muerte en transporte público. A ello se le suma la imputación por asesinato en primer grado que fue presentada por el propio estado de Carolina del Norte el 23 de agosto, un día después de los hechos.