Qué se sabe del vuelo MH370, desaparecido hace 11 años en Malasia y del que han retomado su búsqueda

El Gobierno de Malasia ha anunciado que reanudará la búsqueda en aguas del océano Índico de los restos del vuelo MH370 de la aerolínea Malaysia Airlines, que desapareció hace once años y medio con 239 personas a bordo. La empresa encargada de las tareas será Ocean Infinity, que también llevó a cabo la última búsqueda y es una compañía de robótica y exploración de fondos marinos con sede en EE.UU. y Reino Unido

Según un comunicado del Ministerio de Transportes, la búsqueda podría alargarse hasta los 55 días y se centrará en un área de 15.000 kilómetros cuadrados. "Ocean Infinity y el Gobierno malasio confirman que comenzarán el 30 de diciembre las operaciones durante un total de 55 días, de forma intermitente", indica el comunicado.

En palabras del Ministerio de Transportes, en esta zona hay "mayor probabilidad de que se localice el aparato". El área de búsqueda se ha delimitado después de los últimos análisis de información y es una zona que en anteriores misiones "se pasó por alto". Es una zona definida a través de modelos satelitales y análisis hidrodinámicos a partir de fragmentos del avión encontrados en playas del Índico.

Los controles fueron manipulados deliberadamente, según el último informe

La desaparición del vuelo MH370 es uno de los mayores misterios sin resolver de la historia de la aviación. El Boeing 777 partió el 8 de marzo de 2014 desde el aeropuerto de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Sin embargo, nunca llegó a su destino, porque 40 minutos después de su despegue se le perdió la pista. El aparato perdió el contacto con los sistemas de control de tráfico y aéreo y, simplemente, desapareció.

A bordo iban 153 chinos, 50 malasios (12 eran parte de la tripulación), siete indonesios, seis australianos, cinco indios, cuatro franceses, tres estadounidenses, dos neozelandeses, dos ucranianos, dos canadienses, dos iraníes, un ruso, un holandés y un taiwanés. Con el paso de los años y, a pesar de haberse rastreado multitud de zonas y kilómetros, solo se han recuperado fragmentos aislados.

El informe de los investigadores llegó a la conclusión de que los controles fueron manipulados deliberadamente para que el avión saliera de ruta, pero no se sabe quiénes fueron los responsables ni se sabe qué pudo pasar una vez desapareció de los sistemas y entró en territorio vietnamita.

Solo se han recuperado fragmentos aislados

Tras lo ocurrido, Malasia, China y Australia hicieron una búsqueda conjunta en unos 120.000 kilómetros cuadrados en el Índico que costó más de 150 millones de dólares, pero en 2017 dieron por concluidas las operaciones tras no encontrar nada.

Posteriormente, Ocean Infinity buscó entre enero y junio de 2018 en un área de 100.000 kilómetros cuadrados, pero tampoco tuvo éxito. Ya en marzo de 2025 la empresa firmó un nuevo acuerdo para retomar la búsqueda, pero en abril el Gobierno comunicó que el operativo había sido pausado porque no era "la época idónea", pero que se reanudaría a finales de año.

El acuerdo entre el Gobierno y la compañía especifica que Ocean Infinity solo recibirá los 70 millones de dólares si encuentra el avión o partes importantes del mismo.

El año pasado, cuando se cumplió el décimo aniversario de la desaparición, familiares de los pasajeros se concentraron frente al Ministerio de Exteriores para exigir que se reanudara la búsqueda. El gobierno de Malasia ha señalado que encontrar el avión es un "compromiso" para que las familias puedan dar "un cierre real" a la tragedia. "El gobierno de Malasia seguirá haciendo todo lo que esté en su mano para resolver el caso de MH370", han aseverado.