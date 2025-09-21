Qué se sabe del ciberataque que ha afectado a los aeropuertos de Bruselas, Berlín y Heathrow

Un ciberataque ha causado retrasos y cancelaciones de vuelos en los aeropuertos de Bruselas (Bélgica), Berlín (Alemania) y Heathrow (Londres). Por el momento se desconocen las causas exactas de lo ocurrido y ningún grupo se ha apropiado de la autoría del ataque, si bien por segunda jornada consecutiva cientos de viajeros se han quedado en tierra, ya que sus vuelos no han podido salir o llegar a sus destinos.

El aeropuerto de Bruselas ha pedido, de nuevo, la cancelación de la mitad de los vuelos del lunes. Este aeropuerto ya había cancelado la mitad de los vuelos para la jornada del domingo, concretamente entre las 04:00 horas del domingo y las 02:00 horas del lunes, un total de 44 de los 257 vuelos que iban a salir, según ha explicado a los medios locales la portavoz del aeropuerto de Bruselas, Ihsane Chioua Lekhli, quien también ha señalado que se han cancelado 28 vuelos de llegada y se ha redirigido a otros seis con destino a la capital belga.

En cuanto al Aeropuerto de Heathrow, en Londres, ha confirmado que "la gran mayoría de vuelos" han seguido operando pese a las incidencias, aunque también ha pedido a los viajeros a realizar comprobaciones y a no llegar al aeródromo con demasiadas horas de margen para evitar colapsos.

Por su parte, en el aeropuerto de Berlín-Brandenburgo aún puede haber "algunos problemas" en los procesos de facturación, debido a que deben realizarse todavía de forma manual, lo que puede dar lugar a retrasos, si bien según sus responsables, la situación es fluida en general.

Por qué ha ocurrido este ciberataque

Las causas exactas del ciberataque todavía se desconocen. Por el momento, lo que se sabe es la información que la compañía Collins Aerospace, proveedora estadounidense de servicios de facturación y embarque, emitió en un primer comunicado. Alegó estar sufriendo "problemas técnicos por causas informáticas", pero no dio más detalles.

El primer aeropuerto en notificar lo sucedido como un ciberataque fue el de Zaventem, en Bruselas, que identificó los primeros problemas en la tarde-noche del viernes. Con el paso del tiempo se supo que otros aeropuertos como el de Heathrow en Londres o el de Berlín en Alemania también se vieron afectados.

Justo el día anterior al ciberataque, la comisaria de Emergencias y Preparación de Crisis, Hadja Lahbib, hizo un llamamiento a la Unión Europea (UE) para invertir en preparación ante las "reales y complejas" amenazas actuales. "Nuestra estrategia de la Unión de Preparación refuerza la coordinación y apoya a los Estados miembros. Debemos invertir en preparación para garantizar que estamos preparados para cualquier eventualidad", indicó en un mensaje en redes sociales.

En cuanto a los aeropuertos españoles, han operado "con normalidad" y sin reportar incidencias en los vuelos con destino a alguno de los aeropuertos europeos afectados, tal y como han señalado a EFE fuentes de Aena. Los retrasos o incidencias que se han producido en Madrid-Barajas o Barcelona-El Prat este domingo se debe a restricciones por meteorología.