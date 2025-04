Qué producto compra más España a EEUU: un habitual en nuestra cocina

Los aranceles anunciados por Trump han alimentado las dudas sobre las importaciones y exportaciones entre España y Estados Unidos. Esta claro que gracias a nuestra riqueza gastronómica España exporta más que importa, en lo que respecta al sector alimentación, y es obvio que productos como el aceite o el vino salen de las fronteras de España hacia EE. UU. todos los días. Pero ¿y al revés?

Productos que más exporta Estados Unidos a España

Soja: de entre todos los que se encuentran en la lista es el que más peso tiene con un 3% de las exportaciones agroalimentarias.

de entre todos los que se encuentran en la lista es el que más peso tiene con un 3% de las exportaciones agroalimentarias. Frutos secos y legumbres: representan casi el 2% de las importaciones agroalimentarias desde EE. UU. Dentro de este grupo se encuentran las nueces, las semillas de girasol, las lentejas, las alubias y los garbanzos.

representan casi el 2% de las importaciones agroalimentarias desde EE. UU. Dentro de este grupo se encuentran las nueces, las semillas de girasol, las lentejas, las alubias y los garbanzos. Trigo y maíz: si que es verdad que en España se cultivan ambas, pero las que llegan desde Estados Unidos son una parte de la producción de alimentos en nuestro país. Sobre todo para harinas, panes, pastas, cereales y snacks.

si que es verdad que en España se cultivan ambas, pero las que llegan desde Estados Unidos son una parte de la producción de alimentos en nuestro país. Sobre todo para harinas, panes, pastas, cereales y snacks. Jugos vegetales y plantas aromáticas: ambos se utilizan para dar sabor, color y aroma a numerosos alimentos producidos en España.

Hay algo que tienen en común todos los alimentos que forman parte de esta lista y que sería el principal problema, y es que todos ellos se encuentran presentes en todos los alimentos que se fabrican en España.

Seguro que cuando has leído la información de un alimento has visto que ponía contiene trazas de soja o de frutos secos, también si no es un producto sin gluten el trigo está presente y ya no hablamos de todos los colorantes, saborizantes y aromatizantes que lleva la comida que consumimos a diario. Por todos estos factores se verá un impacto directo en nuestros supermercados, restaurantes y cocinas, debido a la subida de aranceles en los productos alimentarios que Estados Unidos exporta a España.