Qué pasaría si España fuera expulsada de la OTAN, tal y como dice Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido durante una rueda de prensa concedida en la Casa Blanca junto a su homólogo finlandés, Alexander Stubb, que se debería expulsar a España de la OTAN por no elevar su gasto en defensa, como sí han acordado hacer el resto de socios de la Alianza Atlántica. No obstante desde el Gobierno se han mostrado tranquilo ante esta insinuación, porque consideran que nuestro país está comprometido con los objetivos de la Alianza ¿Sin embargo, qué pasaría si se expulsa a España de la OTAN?

¿Qué dicen los estatutos de la OTAN sobre la expulsión de Estados miembro?

La realidad es que en su carta fundacional no se refleja ningún mecanismo legal para expulsar a un país que sea miembro de la Alianza Atlántica, puesto que el Tratado de Washington de 1949, no incluye artículos sobre la expulsión de un país que sea miembro fundacional o que se haya adherido después. No obstante, en el Artículo 13 sí que está señalado que un Estado puede abandonar voluntariamente la Alianza si lo anuncia con un año de antelación.

Sin embargo, y a pesar, de que no hay mecanismos jurídicos, sí que los hay políticos, como podría ser recurrir a un aislamiento diplomático dentro de los órganos de decisión; la suspensión de la cooperación militar o de acceso a información sensible; la presión política y las sanciones económicas para forzar, precisamente, la retirada voluntaria del país.

¿Qué consecuencias tendría para España la salida de la OTAN?

En el hipotético caso de que España saliese o fuese expulsada de la OTAN, las consecuencias a las que se enfrentaría serían varias y abarcarían distintos frentes.

Encuanto la defensa y tal y como se refleja en el Artículo 5, España no estaría protegida por la defensa colectiva que ejerce la Alianza de sus miembros. Además, precisamente, para garantizar su seguridad, tendría que aumentar el gasto militar en defensa. Por último, perdería el peso estratégico que tiene en las rutas comerciales del Atlántico y el Mediterráneo.

En lo referente a la política exterior, España quedaría aislada comercialmente de países como Estados Unidos, no tanto así de países del mismo continente, puesto que seguiría perteneciendo a la Unión Europea. Del mismo modo, su peso se vería muy reducido en decisiones que tienen que ver con la seguridad global. En último lugar, le sería muy difícil participar en operaciones militares internacionales.

En materia económica, perdería la confianza de muchos inversores, así como de contratos y programas de defensa. Esto le llevaría a, como se cita anteriormente, a aumentar el gasto militar y a asumir por sí sola el coste de vigilar sus fronteras.