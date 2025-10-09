Qué va a pasar ahora en Gaza, tras el acuerdo entre Israel y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en sus redes sociales que Israel y Hamás han llegado a un principio de acuerdo sobre su plan de paz para Gaza. Se trata de un 'sí' a una primera fase que incluye tres puntos principales. De los otros más conflictivos, todavía no se sabe nada, a la espera de que los mediadores den más detalles.

¿Qué incluye la primera fase?

La etapa inicial del acuerdo versa sobre tres puntos:

Liberación de rehenes .

. Retirada "técnica" de Israel.

"técnica" de Israel. Entrada de ayuda humanitaria.

Liberación de rehenes

Se trata de la excarcelación de unos 1.950 presos palestinos a cambio de liberar a 48 rehenes israelíes que todavía permanecen en manos de Hamás. Las autoridades de Israel estiman que de estos 48, todavía 20 siguen con vida. Hamás deberá entregar tanto a los vivos, como los cuerpos de los fallecidos.

Respecto a los aproximadamente 1.950 presos palestinos, unos 250 son presos condenados a cadena perpetua y otros 1.700 son personas detenidas en la Franja de Gaza tras los atentados del 7 de octubre de 2023, según ha especificado a EFE un miembro del buró político del grupo.

Retirada "técnica" de Israel

Antes de la puesta en libertad de los cautivos en Gaza, el Ejército de Israel deberá retirarse hasta la "línea amarilla" estipulada por Estados Unidos, marcando la primera fase de su retirada del enclave. Esta retirada se hará para que pueda tener lugar el intercambio de rehenes.

Esta línea permitirá que las tropas israelíes permanezcan en Gaza, pero a una distancia de unos 1,5 kilómetros (en su área más estrecha) y unos 6,5 (en la más amplia) de la frontera entre Gaza e Israel. De esta manera, se sigue garantizando la presencia militar de Israel en cerca de la mitad del enclave (hasta entonces dominaba más del 80%).

Entrada de ayuda humanitaria

La primera fase contempla también la entrada de ayuda humanitaria. De hecho, los equipos de Naciones Unidas están "movilizados al completo" para que sus camiones puedan finalmente entrar en Gaza y llevar alimentos y otros bienes básicos.

El coordinador humanitario de la ONU, Tom Fletcher, indicó que Naciones Unidas informará regularmente del progreso en la entrada de ayuda a Gaza, pero subrayó que necesitan garantías de seguridad para poder acceder sin riesgos a la Franja.

¿Cuándo entrará en vigor el plan?

El Gobierno de Israel prevé reunirse este jueves para ratificar el plan. Entonces, la retirada de las tropas debería tener lugar en las primeras 24 horas a partir de entonces y en las posteriores 72 horas la liberación de rehenes y prisioneros.

Por su parte, el presidente Trump indicó el miércoles que confiaba en que la liberación de los rehenes en manos islamistas se produjera el próximo lunes, pero según la prensa israelí y Reuters, esta se produciría este sábado.

¿Y los puntos más conflictivos?

La primera fase se refiere a estos tres puntos principales, pero el plan completo de Donald Trump consta de 20. Entre ellos, hay algunos más conflictivos respecto a los cuales Hamás quería profundizar durante las negociaciones: el desarme de la banda terrorista y el futuro Gobierno del enclave.

El anuncio de Trump en sus redes sociales no ha hecho hincapié en ellos y, según varias informaciones, serán los mediadores los que informen más adelante de todos los detalles del acuerdo.

Ese plan completo marca que Gaza será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una "Junta de la Paz" internacional presidida por el propio Trump y que incluirá al ex primer ministro británico Tony Blair.

Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente, Hamás y otras facciones no podrán gobernar Gaza "ni directa, ni indirectamente", se desmilitarizará la Franja bajo supervisión internacional y se creará un plan de desarrollo económico para Gaza que atraiga inversiones.