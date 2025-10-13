Qué pasa ahora tras la entrega de rehenes por parte de Hamás: las primeras fases del plan para la paz

Israel y Hamás iniciaron el lunes pasado las negociaciones en Egipto para la implementación del plan de 20 puntos de Trump para la paz en Gaza, que incluía el fin inmediato de la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes a cambio de presos palestinos, el desarme de Hamás y la formación de un gobierno tecnócrata de transición en la Franja.

En los primeros puntos del plan de Trump se contemplaba el cese de la ofensiva israelí sobre Gaza y la liberación en un plazo de 72 horas de todos los rehenes cautivos de Hamás, tanto vivos como muertos. De momento, el plan continúa ya que se ha cumplido el alto el fuego de Israel sobre Gaza y la entrega de los 20 rehenes israelíes vivos.

Siguiente paso: entrega de los rehenes fallecidos

Tras la entrega de los rehenes vivos, el siguiente paso sería la entrega de los cadáveres de los fallecidos y la entrada en la Franja de 400 camiones de ayuda humanitaria diariamente.

Aunque en Gaza quedan 28 cautivos muertos, Israel asume que es posible que parte de ellos no serán entregados este lunes ya que Hamás aún no ha podido localizarlos. De hecho, los cuerpos de los 28 fallecidos podrían tardar varios meses en ser entregados porque, en muchos casos, se desconoce su ubicación o han quedado sepultados por los bombardeos israelíes.

Por otro lado, Israel sigue sin publicar la lista completa de los 2.000 presos palestinos que serán excarcelados. El sábado, el Ministerio de Justicia israelí tan solo publicó el nombre de los 250 condenados a cadena perpetua que serán liberados.

Trump afirma que "la guerra ha terminado" entre Israel y Hamás

Así lo ha reconocido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en declaraciones desde el avión presidencial, el Air Force One, antes de partir hacia Israel y Egipto para la firma del acuerdo de paz para Gaza confeccionado por Estados Unidos.

El siguiente paso será la cumbre internacional en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para, según ha afirmado la Presidencia egipcia, "poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, impulsar los esfuerzos para alcanzar la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y abrir paso a una nueva era de estabilidad y seguridad regional".

Cumbre internacional para la paz

A esta cumbre asistirán numerosos líderes europeos, entre ellos, Pedro Sánchez. También estarán el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friederich Merz, o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, así como el presidente francés, Emmanuel Macron.

También asistirán el secretario general de la ONU, António Guterres, así como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al igual que el rey Abdalá de Jordania y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, entre otros.

No está prevista la presencia de Israel y de Hamás porque, en palabras de Trump, lo que se quiere es consolidar el respaldo de los cuatro países garantes -Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía- al plan de 20 puntos presentado por el presidente estadounidense.