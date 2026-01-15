Qué países han anunciado que envían tropas a Groenlandia: España no descarta participar

El fracaso de las conversaciones entre Donald Trump y las autoridades de Dinamarca ha propiciado que varios aliados hayan anunciado el envío de tropas a Groenlandia en un ambiente de tensión por la pretensión del presidente de EEUU de anexionarse la isla alegando razones de "seguridad" frente a Rusia y China.

Se trata de una misión de reconocimiento inscrita en un ejercicio militar danés en el que, por el momento, participan Francia, Suecia, Alemania y Noruega. España no descarta acudir al lugar, como ha dicho la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, que también llama a "no precipitar acontecimientos".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado la "responsabilidad particular" de las naciones europeas en Groenlandia, ante las reiteradas amenazas de Estados Unidos de controlar el territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, al tiempo que ha anunciado un refuerzo aéreo, marítimo y terrestre para el despliegue francés en el marco de la 'Operación Resistencia Ártica' anunciada por Copenhague para elevar la seguridad de la isla.

Después de que el Ejecutivo danés haya anunciado la serie de ejercicio de vigilancia, Macron ha recalcado la "responsabilidad particular" que tienen los europeos respecto a Groenlandia, ante las tensiones con Estados Unidos por sus pretensiones de anexionarse este territorio semiautónomo. "Este territorio pertenece a la Unión Europea y es también el territorio de uno de nuestros aliados de la OTAN. Francia tiene un papel que desempeñar", ha afirmado en un discurso en la base aérea de Istres, en la que ha pasado revista a la situación de la Defensa francesa.

Así las cosas, el presidente galo ha confirmado que Francia ya tiene sobre el terreno "un primer equipo de militares" para contribuir a la misión liderada por Dinamarca, que "será reforzado en los próximos días con medios terrestres, aéreos y marítimos".

Las autoridades de Dinamarca hicieron el anuncio de esta misión poco antes de la reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. La cita en Washington se saldó sin un acuerdo entre Estados Unidos y Dinamarca y constató el desencuentro con la Administración de Donald Trump.

España no descarta participar en la misión para "reforzar la vigilancia"

En nuestro país, Margarita Robles asegura que la misión del ejercicio consiste en "reforzar la vigilancia" en Groenlandia y que se tomará una decisión sobre la posible presencia española entre este jueves y este viernes, ya que hay contactos con los socios. "Estos días hay reuniones y vamos a ver cómo avanza todo y en función de eso tomaremos decisiones", ha dicho en el Congreso.

En cualquier caso, ha subrayado que España está alineada "con los demás aliados". "Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados e iremos viendo a lo largo del día", ha incidido. Pero ha aprovechado para pedir "prudencia, discreción y no precipitar acontecimientos".

Requerida por si una eventual invasión estadounidense de Groenlandia significaría el fin de la OTAN, Robles ha rechazado este extremo. "No lo creo, sinceramente creo que es inaceptable y gravísimo (la anexión) pero no creo que estemos en ese supuesto", ha rematado.