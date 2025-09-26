Por qué Netanyahu llevaba un código QR en la chaqueta en su discurso ante la ONU

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sorprendió este viernes durante su intervención en la Asamblea General de la ONU al aparecer con un código QR en la solapa de su chaqueta. El distintivo, que atrajo la atención de las cámaras y de los asistentes, dirige a una página web con imágenes explícitas de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Al escanear el código, se abre un portal que advierte de “contenido explícito” y “violencia extrema”. En su interior se incluyen fotografías y vídeos de los ataques, presentados como una “documentación de los crímenes contra la humanidad” cometidos por Hamás. La web recuerda que aquel día fueron asesinados más de 1.200 civiles, hubo más de 6.000 heridos y 253 personas fueron secuestradas.

Entre el material gráfico aparecen cuerpos calcinados, escenas de la masacre en el festival de música de Reim, donde murieron 364 personas y 40 fueron secuestradas, baños portátiles ensangrentados y filas de cadáveres con heridas de bala. El portal no tiene restricciones de acceso y muestra imágenes de gran crudeza.

La estrategia de Netanyahu se produce en un momento de creciente presión internacional. El primer ministro está siendo investigado por la Corte Penal Internacional (CPI), cuyos jueces consideran que hay “motivos razonables” para creer que es responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Fiscalía de la CPI ha solicitado su detención.

El discurso de Netanyahu estuvo marcado también por el gesto de decenas de delegaciones que abandonaron la sala al inicio de su intervención, como forma de protesta contra la ofensiva militar israelí en Gaza, calificada de genocidio por un número creciente de países.

La presencia del QR forma parte de una campaña de propaganda desplegada por Israel en Nueva York, que incluye camiones con mensajes y carteles en Times Square con el lema: “Remember October 7th” (“Recuerden el 7 de octubre”).