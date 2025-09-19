Por qué los Macron responden a la provocación y entran a demostrar que Brigitte es mujer

La noticia sorprendía y dejaba estupefactas a las redacciones de todo el mundo el pasado jueves: el presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, planean presentar pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella es mujer.

El abogado de la pareja presidencial, Tom Clare, lo anunció en una entrevista en la cadena BBC, donde señaló que el presidente y Brigitte presentarán la documentación en una demanda por difamación que han interpuesto contra la influencer Candace Owens, después de que ésta promoviera la idea de que la mujer de Macron nació varón.

Los abogados de Owens, dice la emisora, han respondido con una moción para desestimar la demanda.

En unas declaraciones al 'podcast' de la BBC 'Fame Under Fire', el abogado del caso afirmó que Brigitte había encontrado las acusaciones de Owens "increíblemente perturbadoras" y que suponían una "distracción" para el presidente francés.

"No quiero sugerir que esto lo haya desorientado de alguna manera. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia es atacada, te desgasta. Y él no es inmune a eso, porque es el presidente de un país", declaró.

Los Macron estás dispuestos a demostrar "plenamente" que Brigitte es mujer

Clare precisó que se emitirá un testimonio pericial de carácter científico y, si bien no reveló por el momento su naturaleza exacta, afirmó que la pareja estaba dispuesta a demostrar plenamente, tanto de forma genérica como específica, la falsedad de las acusaciones.

"Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que someterse a este tipo de pruebas. Es un proceso al que tendrá que someterse de forma muy pública. Pero está dispuesta a hacerlo. Está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para aclarar las cosas", dijo.

Si esto es necesario para aclarar las cosas, "está totalmente dispuesta a asumir esa responsabilidad", precisó el abogado.

Sobre si los Macron facilitarían fotos de Brigitte embarazada y criando a sus hijos, Clare respondió que existían y que se presentarían ante el tribunal estándares.

Owens, excomentarista del medio conservador estadounidense Daily Wire, con millones de seguidores en redes sociales, ha defendido repetidamente su opinión de que Brigitte Macron es hombre.

Por qué los Macron entran en esta provocación

El corresponsal de Onda Cero en París ha explicado que el matrimonio Macron ha decidido dar este paso y ponerse en una situación inédita en el Eliseo para poner fin a los rumores que , aunque no son nuevos, sí se han visto sobredimensionados después de que en enero Owen presentar el libro 'Convertirse en Brigitte' junto al periodista Xavier Poussard.

Entienden los Macron que esta influencer se está lucrando con esta difamación y le piden un indemnización de 50 millones de dólares.

Alsina: "Qué empeño tiene la extrema derecha con que las mujeres de los presidentes son hombres"

Es la pregunta que se hace Carlos Alsina al recordar la querencia que tienen los influencers de extrema derecha por extender el rumor de que las mujeres de los presidentes son hombres, ya que el caso de Brigitte se suma a los chismes sobre Begoña Gómez o Michelle Obama.

En la tertulia de Más de uno, Mamen Mendizábal considera que detrás de esta ola de rumores hay un claro "intento de difamar" mientras que el resto de tertulianos centran más el debate en por qué Macron ha decidido responder a esta provocación.

Casimiro García Abadillo considera que la respuesta de Macron o es "grave error o le interesa que se hable de este tema". En la misma línea, Joaquín Manso se inclina más por la segunda opción en el marco de las fuertes movilizaciones y graves problemas internos que tiene el mandatario´

Por su parte, Rubén Amón tira de humor y propone que se imponga en Francia la 'silla estercolaria" (silla de mármol con un agujero central, utilizada en una ceremonia medieval después de la elección de un nuevo papa para verificar la masculinidad del pontífice mediante una palmadita en los testículos).

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Carlos Alsina concluye el debate preguntándose si no tendría que ser la influencer la que tendría que demostrar lo que dice en vez los Macron.