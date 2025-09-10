Qué pasa si Rusia ataca a un país de la OTAN: esto dice el artículo 5 sobre una defensa colectiva

Polonia ha acusado a Rusia de violar su espacio aéreo en unos ataques contra Ucrania durante esta madrugada. La operación en la que el Ejército polaco ha utilizado armas para derribar a varios drones rusos y que ha durado toda la madrugada se ha dado por terminada, pero el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polcas ha considerado el ataque como "deliberado".

Polonia lo califica como "una agresión" rusa

"Como consecuencia del ataque perpetrado hoy por la Federación Rusa en territorio ucraniano, se ha producido una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco por parte de objetos similares a drones.Se trata de un acto de agresión que ha supuesto una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos", señaló el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha afirmado que ha sido la primera vez que drones rusos han tenido que ser derribados sobre territorio de un Estado miembro de la OTAN, y por eso los aliados se toman muy en serio la situación, que calificó de "probable provocación a gran escala" por parte de Rusia.

El jefe del Gobierno polaco ha informado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de la situación y las medidas tomadas, y los dos están en "contacto permanente".

¿Qué implica que Polonia acuse a Rusia de violar su espacio aéreo?

El temor desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania es que el conflicto acabe extendiéndose. Polonia ha considerado el ataque como "deliberado" y ha asegurado que no se trata de un accidente.

La "agresión" rusa se ha producido contra un país de la Alianza Atlántica (OTAN), lo que supondría que obliga al resto de países de la OTAN a tomar cartas en el asunto y pensar una respuesta.

La OTAN es una alianza militar y política de 32 países de Norteamérica y Europa creada en 1949 para garantizar la seguridad y libertad de sus miembros a través de la defensa colectiva. Su principio fundamental es que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos.

Qué pasa si Rusia ataca a un país de la OTAN: lo que dice el artículo 5

Si un país de la OTAN es atacado, ser miembro de la Alianza Atlántica obliga al resto de países a responder. Si un país de la OTAN es atacado significa que habría que activar el artículo 5 y eso implicaría que EEUU también entraría en la guerra", asegura la periodista Marta García Aller en 'Más de uno'.

El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte establece el principio de defensa colectiva, el cual sostiene que un ataque armado contra uno o varios miembros de la OTAN en Europa o América del Norte será considerado como un ataque contra todos los miembros, quienes entonces se comprometen a asistir a las partes atacadas, incluso con el uso de la fuerza armada, para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte.

Entre los puntos clave del artículo 5 están el principio de defensa colectiva y que aplica a ataques en Europa o América del Norte. Además, el uso de las fuerzas armadas es una de las medidas posibles que tienen los países de la OTAN para defenderse.

El Artículo 5 solo se ha invocado en una ocasión en la historia de la OTAN, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

Suecia, Noruega y Letonia ven inaceptable la violación rusa del espacio aéreo polaco

Los gobiernos de Suecia, Noruega y Letonia han considerado inaceptable la violación rusa del espacio aéreo de Polonia y han mostrado su apoyo, subrayando que los aliados "deben trabajar juntos".

"Las violaciones del espacio aéreo polaco por parte de Rusia esta noche son inaceptables. La guerra de agresión rusa contra Ucrania supone una amenaza para la seguridad de toda Europa", ha indicado en X el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

En esa misma línea se ha pronunciado el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, quien ha expresado el "total apoyo y solidaridad" de su país.

A su juicio, lo sucedido en la madrugada es un "claro testimonio" de que la agresión rusa en Ucrania les afecta directamente y deben tomarse las medidas adecuadas.

El ministro de Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, ha asegurado que la violación rusa del espacio aéreo polaco es "profundamente preocupante".

"Celebro la estrecha coordinación entre las autoridades polacas y la OTAN. Noruega reafirma su firme apoyo a nuestro aliado Polonia y nuestro compromiso compartido con la seguridad europea", ha dicho el representante noruego.