¿Qué es la Guardia Nacional que ha desplegado Trump por las calles de Washington?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado la presencia en las calles de la Guardia Nacional en Washington para combatir la delincuencia. Esta medida ha sido calificada como desproporcionada por el sector demócrata de la capital.

No es la primera vez que el presidente Trump recurre a este cuerpo de seguridad. En la primera ocasión la desplegó en Los Ángeles para contener las protestas contra las deportaciones masivas, una decisión que también generó oposición en California.

¿Quién forma la Guardia Nacional?

La Guardia Nacional es una fuerza de reserva militar integrada por voluntarios. Su función principal es la de actuar como apoyo del Ejército y las Fuerzas Aéreas en situaciones de emergencia, como desastres naturales o disturbios civiles. Cada estado del país, cuenta con su propia reserva de este cuerpo de seguridad.

Las unidades están formadas en su mayoría por efectivos a tiempo parcial que combinan su servicio con otros trabajos civiles. Se aproxima que hay cerca de 433.000 personas que son voluntarias en este cuerpo. Sus integrantes cuentan con entrenamiento y equipamiento similares al de las fuerzas regulares.

¿Cómo se movilizan y quién puede hacerlo?

Para empezar, la Guardia Nacional tiene un doble mando: estatal y federal. Normalmente, es el gobernador de un estado quien activa el cuerpo en situaciones de emergencia local, aunque el presidente de Estados Unidos la puede "federalizar" cuando considera que la crisis supera las capacidades estatales.

En el caso del Distrito de Columbia es distinto, ya que no es un estado y su Guardia Nacional depende única y exclusivamente del presidente para ser activada. La Guardia Nacional solo tiene autoridad dentro del estado o territorio en el que haya sido enviado.

¿Por qué Trump la ha desplegado en Washington?

El magnate dictó una emergencia de seguridad pública para tomar el control de la policía de la capital por un máximo legal de 30 días y desplegar en sus calles al menos de 800 efectivos de la Guardia Nacional.

El motivo principal es la alta tasa de homicidios de Washington, considerada como una de las ciudades más peligrosas del país históricamente hablando. La tasa de la capital supera con creces a la de otras capitales como Bogotá o Ciudad de México. Además añadió que busca retirar de las calles a las personas sin techo.

La alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, criticó la decisión del presidente como "inquietante y sin precedentes". Reivindicó que los crímenes violentos han caído un 26% este año.

Trump ya desplegó en junio a cerca de 5.000 efectivos en Los Ángeles para respaldar los operativos migratorios frente a las grandes protestas contra las redadas, una decisión que fue objeto de litigios judiciales porque no tuvo el consentimiento del gobernador.

No es la primera vez que la Guardia Nacional sale a las calles de la capital

La Guardia Nacional ha sido desplegada en Washington varias veces a lo largo de la historia, en general para contener protestas, y la última vez que ocurrió fue en el primer mandato de Trump (2017-2021).

En 2020, Trump ordenó el despliegue de 4.000 efectivos para intentar sofocar las manifestaciones contra la violencia policial y el racismo tras la muerte de George Floyd. En 2021, durante el asalto al Capitolio, solo se desplegaron 340 soldados y la oposición demócrata acusó al entonces mandatario de haber respondido de forma lenta a esa crisis.