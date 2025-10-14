Por qué estaba Gianni Infantino en la cumbre de la paz

La actualidad mundial de este lunes ha estado marcada por la cumbre para la paz en Gaza que se ha celebrado en Egipto y que ha reunido a los principales líderes mundiales con Donald Trump como maestro de ceremonias.

Los ojos de todo el mundo estaban puestos en Egipto y la jornada ha dejado curiosas imágenes, como el particular saludo de Trump y Sánchez. Pero otra de las que ha llamado mucho la atención ha sido la presencia de Gianni Infantino entre el resto de los líderes políticos.

Y es que el presidente de la FIFA se ha mostrado muy cercano a Donald Trump en los últimos meses por el desarrollo del fútbol en el país norteamericano, que este verano ha acogido el Mundial de Clubes y el próximo será uno de los anfitriones del Mundial 2026 junto a México y Canadá.

Es por esto que no es la primera vez que vemos Infantino y Trump juntos. El presidente de Estados Unidos ya protagonizó una curiosa imagen en la entrega del trofeo de campeón del Mundial de Clubes al Chelsea y hace unas semanas volvimos a verles juntos cuando Trump anunció desde el Despacho Oval la fecha del sorteo de la fase de grupos del Mundial.

También se pudo ver a Infantino en el acto de investidura de Trump como presidente de Estados Unidos el pasado mes de enero.

La relación entre ambas administraciones es crucial para el apoyo logístico que necesita la celebración de un torneo como la Copa del Mundo, que vuelve a Estados Unidos 32 años después, y que servirá como evento de gran impacto a nivel económico y social.