Qué está pasando en Yemen: al menos dos muertos y 35 heridos tras ataques israelíes

La tensión entre los hutíes de Yemen e Israel ha aumentado este fin de semana después de que el Ejército israelí haya lanzado una serie de ataques aéreos contra "infraestructuras" de la insurgencia hutí en Saná, la capital de Yemen.

El Ejército de Israel ha confirmado que han atacado "múltiples objetivos militares pertenecientes al régimen terrorista hutí en Saná" junto con el Palacio Presidencial, plantas de energía y un depósito de almacenamiento de combustible, "todos usados para la actividad militar del régimen hutí". Así lo han indicado en un comunicado publicado en X (antes Twitter).

Según apuntan, los ataques, en los que al menos dos personas han muerto y 35 han resultado heridas, se han llevado a cabo como "respuesta a repetidos ataques de los hutíes contra Israel con misiles y vehículos aéreos no tripulados".

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado que han atacado "el corazón de Saná" y ha asegurado que "quien dañe a Israel pagará un alto precio", alegando que su fuerza y determinación "son evidentes para todos".

Dichos ataques tienen lugar después de que los hutíes atacasen Israel con un proyectil con carga de racimo, según recoge la agencia Europa Press. El escudo defensivo de Israel fue incapaz de interceptar la carga entera del proyectil, de acuerdo con las fuentes de la investigación al diario 'Times of Israel', aunque han insistido que las defensas aéreas del país están capacitadas para responder a esta clase de munición, prohibida por el Derecho Internacional por su carácter indiscriminado.

Un "crimen de guerra"

Tras los bombardeos sobre Yemen, Irán ha condenado enérgicamente los ataques israelíes contra la capital yemení, calificándolos de "crimen de guerra".

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Baghaei, ha denunciado que "el ataque contra instalaciones de servicios básicos, puertos, centrales eléctricas y almacenes de alimentos demuestra la hostilidad del régimen sionista hacia el desarrollo y la prosperidad de la región". Según apunta, la agresión constituye un "crimen de guerra y un crimen contra la humanidad".