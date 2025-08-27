Qué está pasando en Washington y por qué Trump ha desplegado la Guardia Nacional

Washington D. C. vive una situación inédita desde el 11 de agosto de 2025, cuando el presidente Donald Trump declaró una emergencia por crimen en la capital estadounidense y asumió el control federal de la policía local, invocando por primera vez el artículo 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia.

Más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional salieron a las calles de la capital estadounidense, muchos de ellos armados, patrullando por zonas turísticas como el National Mall.

Trump ha decidido desplegar a la Guardia Nacional porque considera que Washington enfrenta una ola de criminalidad, aunque los datos oficiales indican que la violencia ha disminuido en los últimos años. Desde el inicio de la intervención, se han registrado más de 700 arrestos y la incautación de 91 armas de fuego ilegales. Además, el presidente ha sugerido expandir esta estrategia a otras ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago y Baltimore.

División de opiniones

Según una encuesta de Reuters/Ipsos, solo el 38% de los estadounidenses aprueba el despliegue de tropas en la capital, y como es lógico, con un apoyo mayoritario entre los republicanos (76%) y una fuerte oposición entre los demócratas (92%).

Para Trump el fin justifica los medios, pero lo cierto es que magistrados y jurados federales han dudado de la legalidad de las detenciones y el "excesivo" uso de la fuerza por parte de las autoridades, que podrían haber infringido derechos constitucionales.

El debate siempre va a existir. Unos lo ven como una medida necesaria para combatir el crimen, otros lo consideran un abuso de poder que amenaza los principios democráticos del país.