Qué ha escrito Donald Trump en el libro de honor del Parlamento de Israel el día en el que Hamás ha entregado los rehenes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aterrizado este lunes en Israel en una visita relámpago que coincide con la liberación por Hamas de todos los rehenes vivos que han permanecido cautivos en la Franja de Gaza 738 días.

Entre fuertes medidas de seguridad, Trump ha sido trasladado a Jerusalén donde pronunciará en breve un discurso en el Parlamento israelí, donde ha firmado en el libro de honor.

Trump volverá a subirse al Air Force One después para viajar a Sharm el Sheij, donde se celebrará la Cumbre de la paz en Gaza a la que asistirán líderes de todo el mundo tras el principio de acuerdo promovido por el presidente estadounidense entre Israel y Hamás.

"Un nuevo comienzo"

Se trata de un día histórico y de ahí el especial interés por las palabras que ha escrito Trump en el libro de honor de la Knesset. Textualmente, el mandatario estadounidense ha escrito "Este es una gran honor para mí. Es un gran y hermoso día. Un nuevo comienzo".

Se refiere con estas palabras Donald Trump al acuerdo al que Israel y Hamás han llegado sobre el plan de impulsado por él y cuyo primer paso es el canje de los rehenes que mantenía retenidos desde hace dos años cuando se produjeron los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 que dieron comienzo a la ofensiva israelí sobre Gaza.

Este lunes, el presidente estadounidense copresidirá en Egipto la Cumbre de Paz a la que asistirán más de treinta dirigentes. Entre otros líderes, irán Sharm el Sheij el emir de Catar y el presidente de Turquía, que mediaron entre Israel y Hamás junto con Trump y el presidente egipcio, Abdelfatah Al Sisi. También se trasladarán a la ciudad egipcia el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Netanyahu "ha hecho un buen trabajo"

En declaraciones a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force 1, Trump ha asegurado que, a pesar de haber tenido "algunas disputas" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cree que ha hecho "un buen trabajo".

Concretamente, ha dicho que tuvo "algunas disputas con él que fueron solucionadas rápidamente" y ha añadido que Netanyahu ha hecho "un buen trabajo" al frente del Gobierno israelí: "Creo que era la persona indicada en el momento adecuado".

"Trabajando conmigo fue fantástico", enfatizó Trump, que definió al primer ministro israelí como "un presidente de tiempos de guerra".