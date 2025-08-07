Guerra de Ucrania

Putin y trump anuncian que se reunirán para tratar el fin de la guerra

Ambos líderes no se ven las caras desde el pasado 2019.

Agencias

Madrid |

Combo de fotografías de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Combo de fotografías de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. | Agencia EFE

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en los próximos días, anunció este jueves el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov "La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días llevarán sus preparativos", dijo Ushakov, citado por la agencia oficial TASS.

El diplomático subrayó que "el lugar de la reunión también fue, en principio, acordada, pero informaremos de ello un poco más tarde".

"Lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva"

Destacó que la propuesta de celebrar una cumbre entre Putin y Trump es de la Casa Blanca, cuyo emisario especial, Steve Witkoff, se reunió el miércoles con el líder ruso en el Kremlin. "Lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva", subrayó.

En cuanto a una futura reunión entre ambos mandatarios y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también puesta sobre la mesa por Witkoff en el Kremlin. "La parte rusa dejó esa posibilidad totalmente sin comentarios", explicó Ushakov, quien describió como "constructiva" la reunión del emisario de Trump con Putin. Agregó: "Considero que ambas partes pueden sentirse satisfechos con el resultado de la conversación".

Trump, que ha mantenido seis conversaciones telefónicas con Putin desde principios de año, había dicho la víspera que existían "muchas posibilidades" de que la reunión tuviera lugar "muy pronto".

Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, mientras se vio por última vez las caras con Trump en junio de 2019, encuentro celebrado en Helsinki

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer