Putin, tajante con una posible reunión con Zelenski para el fin de la guerra: "Que venga a Moscú"

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha asegurado que está dispuesto a mantener un encuentro con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, pero dejó claro que, si este desea que la cita tenga lugar, debe viajar a Moscú.

“Si Zelenski está preparado, que venga a Moscú y esta reunión tendrá lugar”, ha declarado en una rueda de prensa celebrada en Pekín, donde ha asistido a los actos conmemorativos del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

El jefe del Kremlin ha revelado además que Donald Trump le había sugerido organizar tal encuentro. “Donald me pidió celebrar tal reunión si fuera posible. Respondí que sí, es posible”.

Legitimidad en entredicho

Aunque aseguró no haber descartado nunca una reunión con su homólogo ucraniano, Putin ha puesto en duda su conveniencia. En su opinión, Zelenski ya habría agotado su mandato presidencial “sin medios legales para extenderlo”, lo que, según él, plantea dudas sobre su legitimidad. “¿Tiene sentido reunirse con la actual administración? Podríamos hacerlo, si lleva a algún resultado positivo”, señala.

Las elecciones presidenciales en Ucrania se encuentran suspendidas debido a la invasión rusa, lo que impide, según Kiev, la organización de unos comicios representativos en un país con parte de su territorio ocupado.

“Cierta luz al final del túnel”

Pese a su escepticismo sobre Zelenski, Putin ha admitido que ve “cierta luz al final del túnel” en el conflicto, gracias a los esfuerzos diplomáticos encabezados por Estados Unidos. Subrayó que, si el “sentido común” prevalece, podría alcanzarse un acuerdo aceptable.

El mandatario ruso ha destacado la disposición de la administración Trump a mediar, asegurando que percibe un “deseo sincero” de Washington de encontrar una solución negociada.