Putin no quiere "ni oir hablar" del posible asesinato del ayatolá Jameneí y aboga por por la diplomacia para solucionar el conflicto

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se ha mostrado tajante al rechazar cualquier especulación sobre un eventual asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, en medio del creciente clima de tensión entre Teherán e Israel. En una rueda de prensa con las principales agencias internacionales, entre ellas EFE, Putin zanjó el tema con contundencia: "No quiero ni siquiera hablar de esa posibilidad. Todo esto lo he oído, pero no quiero hablar de ello".

La declaración se produjo en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, conocido como el "Davos ruso", donde la situación en Oriente Medio —y particularmente la de Irán, uno de los principales aliados estratégicos del Kremlin— acaparó buena parte de la atención. El mandatario ruso aprovechó la ocasión para reiterar su apuesta por un cese de hostilidades con Israel que permita preservar el programa nuclear civil iraní, subrayando la necesidad de evitar una escalada regional que podría tener consecuencias imprevisibles.

Mediación rusa sin capitulación iraní

Putin ofreció sus servicios de mediación para lograr una vía para el cese de los bombardeos entre Irán e Israel, aunque admitió que el asunto es "muy sensible". "Tal decisión puede encontrarse", dijo Putin, que añadió que en su opinión "es posible garantizar los intereses de Irán en el ámbito de la energía nuclear pacífica y, al mismo tiempo, disipar las preocupaciones de Israel respecto a su seguridad".

Agregó que esta postura ha sido puesta en conocimiento del presidente de EEUU, Donald Trump; el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el líder iraní, Masud Pezeshkian. "No imponemos nada a nadie, simplemente decimos que nosotros vemos una posible salida a la situación", dijo Putin, para añadir que la decisión deben tomarla los gobiernos de estos países, "en primer lugar Irán e Israel".

Eso sí, Trump, que había visto antes con buenos ojos la mediación rusa en materia de retirada del uranio altamente enriquecido iraní y su conversión en combustible para reactores civiles, pareció rechazarla en la última conversación telefónica mantenida entre ambos líderes. En cuanto a una posible capitulación iraní, Putin recordó que "las plantas (atómicas) subterráneas existen y no ha ocurrido nada con ellas". "Eso es muy importante", resaltó.

Teherán no ha pedido ayuda contra Israel

Además de rechazar una posible eliminación física del líder supremo de la república islámica, Putin también admitió que no acudirá en ayuda de Teherán, cuyos suministros de drones de asalto Shahed fueron cruciales en los primeros dos años de combates en Ucrania. "Irán no se ha dirigido a nosotros con otra clase de apoyo", afirmó.

Recordó que 250 especialistas rusos se encuentran actualmente en la central nuclear de Bushehr, que fue construida cerca del Golfo Pérsico después de que el proyecto fuera abandonado por Alemania. "No nos hemos ido. ¿Acaso eso no es apoyo?", afirmó y añadió que Israel acordó con el Kremlin que se garantizará la seguridad de los ingenieros y operarios rusos.

Subrayó que en su momento Moscú ofreció a Teherán trabajar conjuntamente en el desarrollo de sistemas de defensa antiaérea, pero -añadió- "los socios no mostraron un gran interés". Además, aseguró que el acuerdo de asociación estratégica que firmó a principios de año con el líder iraní, Masud Pezeshkian, no incluye asuntos relativos a la defensa. Similar documento suscrito hace un año con Corea del Norte sí incluye una cláusula de asistencia militar en caso de agresión exterior.

Ucrania, se acaba el tiempo

Con respecto a las negociaciones de paz en Ucrania, Putin advirtió a Kiev que cada minuto que pasa las condiciones rusas para un arreglo pacífico serán más firmes. "Nosotros también queremos acabar con esto (con el conflicto) lo antes posible. Y mejor si es por medios pacíficos", dijo. Putin aseguró que no tendrá problemas en reunirse con el líder ucraniano, Volodimir Zelenski, pero volvió a poner en duda su legitimidad como jefe del Estado, una vez que su mandato, según Rusia, expiró en mayo de 2024.

"Nosotros propusimos condiciones en Estambul que eran mucho más suaves que ahora (…). No nos ponemos de acuerdo, la situación puede aún cambiar a peor. No hay que alargarlo más. Hay que sentarse y llegar a un acuerdo", insistió. Putin recordó que en 2022 Rusia estaba dispuesta a permitir que Ucrania conservara el control de las regiones sureñas de Jersón y Zaporiyia, a cambio del tendido de un corredor terrestre hasta la anexionada península de Crimea. Ahora, en cambio, resaltó, esas dos regiones y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk son todas parte inalienable del territorio de la Federación Rusa.

Putin niega ataque contra civiles en Kiev

Además, subrayó que Moscú no permitirá en ningún caso que Ucrania tenga un ejército que amenace la seguridad de su territorio, aunque negó que su aviación apuntara contra objetivos civiles en el brutal ataque que dejó esta semana 28 muertos en Kiev. "El ataque no era contra barrios residenciales, sino contra instalaciones de la industria militar. Es lo que hacemos y eso no es un secreto, ya que uno de los objetivos de la operación militar especial es la desmilitarización de Ucrania", afirmó.

También llamó a los aliados occidentales a no instar a Kiev a seguir combatiendo "hasta el último ucraniano" y, al respecto, subrayó que Trump quiere "sinceramente" lograr un arreglo al conflicto. A su vez, el jefe del Kremlin aseguró que Moscú está dispuesto a continuar después del 22 de junio las negociaciones con Kiev sobre asuntos humanitarios, como el canje de prisioneros de guerra. "Estas negociaciones tienen sentido", aseveró.