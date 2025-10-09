¿Puede ganar Trump el Nobel de la Paz? Estos son los principales candidatos y está entre los favoritos

A pocas horas de que se anuncie el Premio Nobel de la Paz 2025, todas las miradas apuntan a Oslo. Aunque el proceso está envuelto en un enorme secretismo, siempre sale una lista de candidatos que se refleja en alguna casa de apuesta. Sí, parece que también se puede apostar sobre el Premio Nobel. Y aunque esto no es decisivo ni quiere decir que pueda ser un nombre u organización fuera de la lista, el estar incluido en ella ya es un indicativo de que hay opciones

La expectación es máxima, por la relevancia del galardón, y por las presiones de Donald Trump, quien ha convertido su deseo de recibirlo en una auténtica campaña. Según medios internacionales, el mandatario estadounidense ha insistido públicamente en que “sería un gran insulto” no obtenerlo, y ha trasladado su reclamación incluso a altos funcionarios noruegos.

Los candidatos en las apuestas

El portal de predicciones Polymarket, donde inversores apuestan sobre posibles ganadores, sitúa a Trump entre los principales candidatos, aunque no a la cabeza. Según los datos más recientes, el favorito es el Sudan’s Emergency Response Room, con un 37% de probabilidades. Se trata de una red de voluntarios que ha desempeñado un papel clave en la asistencia civil durante la guerra en Sudán, coordinando ayuda humanitaria en condiciones extremas. Su trabajo encarna, según analistas, el espíritu más puro del Nobel: la defensa de la vida frente a la violencia.

En segunda posición figura Yulia Navalnaya (9%), viuda del opositor ruso Alexéi Navalni, convertida en símbolo internacional de la lucha por la libertad política en Rusia. Detrás aparece Médicos Sin Fronteras (7%), que en el último año ha intensificado sus operaciones en Gaza, Ucrania y el Sahel, con un despliegue sanitario en contextos de guerra.

Trump, con un 6% de opciones, se mantiene en la lista de favoritos, impulsado por el eco mediático de sus intentos por mediar en un alto el fuego en Gaza. Sin embargo, el comité noruego rara vez premia a figuras polarizadoras, y su insistencia pública ha generado escepticismo entre diplomáticos europeos.

Otros nombres destacados son el Tribunal Internacional de Justicia, por su papel en la investigación de crímenes de guerra; la agencia UNRWA, que ha resistido bajo fuego político y financiero; y el secretario general de la ONU, António Guterres, valorado por su defensa de los refugiados y su mediación en conflictos globales.

El fallo del Nobel de la Paz se anunciará este viernes en Oslo, y el resultado es especialmente llamativo en un año marcado por guerras y tensiones.