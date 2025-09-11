El FBI publica las fotos del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk: "Parece ser de edad universitaria"

Las autoridades de EEUU han revelado nuevos datos sobre el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, ocurrido ayer en Utah. Aunque el tirador continúa desaparecido, los investigadores han recuperado pruebas clave, entre ellas el arma que presuntamente utilizó en el ataque. Tras comunicar esos detalles, poco después han publicado unas fotografías de la persona que buscan. En ellas aparece una persona joven con gorra y gafas de sol con una camiseta negra de manga larga.

"Solicitamos ayuda ciudadana para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah", han publicado.

El arma hallada por el FBI

Robert Coles, agente especial del FBI en Salt Lake, confirmó en rueda de prensa que se encontró un rifle de alta potencia en una zona boscosa donde el sospechoso habría huido tras el tiroteo.

“El laboratorio del FBI analizará esta arma”, explicó Coles, quien también detalló que se han recogido otros indicios como calzado, una huella de palma y marcas de antebrazo. Todo ello forma parte de las pruebas que serán sometidas a estudio forense.

El agente subrayó, además, que se están manejando más de 130 pistas recibidas por la oficina y que “todas están siendo investigadas a fondo”.

Por su parte, Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, aportó las primeras descripciones del presunto autor del ataque. Según los datos recopilados, el sospechoso “se integró al grupo” y “parece tener edad universitaria”, aunque evitó dar más detalles.

Gracias a las grabaciones de video obtenidas en el lugar de los hechos se ha podido reconstruir parte del recorrido que hizo el sospechoso: “Se movió al otro lado del edificio, saltó y huyó del campus hacia un vecindario”.

“Un evento selectivo”

Pese a que el atacante aún no ha sido detenido, Coles aseguró que no existe riesgo para la población, ya que los investigadores consideran que se trató de un “evento selectivo”.

Las autoridades, no obstante, mantienen un despliegue de recursos y continúan empleando tecnología avanzada para tratar de identificarlo. Mason indicó que cuentan con “buenas grabaciones de video de este individuo”, pero que no se harán públicas por ahora. “Si no tenemos éxito, lo haremos público para que los medios y la ciudadanía nos ayuden a identificarlo”, añadió.