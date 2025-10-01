La primera ministra de Dinamarca advierte a Europa: "Es el momento más peligroso desde la II Guerra Mundial"

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha lanzado una de las advertencias más serias de los últimos años al señalar que Europa atraviesa “la situación más difícil y peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial”, incluso más que durante la Guerra Fría.

Así lo ha asegurado antes de la cumbre de seguridad en Copenhague, en la que Frederiksen ha recalcado la gravedad del momento actual, marcado por la invasión rusa de Ucrania y los crecientes incidentes de guerra híbrida en el continente.

“Cuando miro a Europa hoy, creo que estamos en la situación más peligrosa y difícil desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no de la Guerra Fría”, ha afirmado la mandataria.

Un frente común contra Rusia

La dirigente danesa ha instado a los líderes europeos a dejar de lado los enfoques nacionales y actuar con una estrategia conjunta frente a Rusia. “Tiene que haber un objetivo europeo común, de lo contrario estaremos divididos, y ese no es el camino correcto”.

Frederiksen ha denunciado que Moscú no solo libra una guerra convencional en Ucrania, sino que también mantiene una ofensiva híbrida contra toda Europa mediante sabotajes, ciberataques y el uso de drones. “Un día es Polonia, otro día es Dinamarca, la semana siguiente será otro país… Rusia intenta amenazarnos a todos”, ha advertido.

“Quiero que rearmemos, que compremos más y que innovemos, por ejemplo, en drones”, ha añadido y ha mandado un claro mensaje a España: "Existe claramente una presión sobre España. Al señor Sánchez se le deberán recordar sus obligaciones en materia de Defensa", según señala el diario El Mundo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reforzado el mensaje al asegurar que la Unión Europea no permitirá que Rusia “siembre división y ansiedad” en las sociedades europeas. “Rusia intenta ponernos a prueba, pero no dejaremos que ocurra”.