El presidente de Madagascar denuncia un intento de golpe de Estado

El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, ha denunciado este domingo que el país está siendo escenario de un golpe de Estado después de que una unidad militar de élite se haya amotinado tras declarar su respaldo a los jóvenes manifestantes que llevan semanas protestando contra el mandatario.

Intento "ilegal e inconstitucional"

"Se está llevando a cabo un intento ilegal e inconstitucional de toma del poder en territorio nacional", reza un comunicado presidencial recogido por el portal Midi-Madagasikara'. La Presidencia "condena enérgicamente esta acción, que califica de intento de desestabilización, y llama a las fuerzas vivas del país a defender el orden constitucional".

El comunicado también indica que "la Presidencia ofrece sus condolencias a las familias de las víctimas y enfatiza, en sus palabras, que el diálogo sigue siendo la única salida a la crisis".

Rajoelina, quien obtuvo un nuevo mandato en las controvertidas elecciones de 2023, ha ignorado las demandas de los jóvenes manifestantes para que renuncie a un país sacudido por varios golpes de estado desde que obtuvo su independencia de Francia en 1960 donde los últimos disturbios reflejan profundas frustraciones con el Gobierno, el acceso a los servicios básicos y la corrupción generalizada.

El presidente del Senado, destituido

Como medida preventiva, este mismo domingo ha sido destituido el presidente del Senado, el general Richard Ravalomanana, que era considerado por los analistas como uno de los grandes candidatos a suceder a Rajoelina al frente del país en el caso de que ocurriera una posible asonada, "debido a la situación política actual y en vista de las aspiraciones del pueblo malgache a la estabilidad, la justicia y un gobierno transparente", ha hecho saber la Oficina Permanente del Senado en un comunicado.

Por contra, la unidad amotinada, el grupo de militares de élite conocido como el Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT) ha emitido un comunicado en el que afirma que se ha convertido en la "nueva fuente de mando militar" y que "todas las instrucciones para las fuerzas armadas -terrestres, aéreas y navales- procederán ahora de su centro de mando", de acuerdo con la nota recogida por el mismo medio y en la que declara de forma unilateral como nuevo "jefe del Estado Mayor" al general Démosthène Pikulas.

Cabe recordar que el CAPSAT fue instrumental para aupar a Rajoelina al poder en 2009 al negarse a acatar las órdenes del entonces presidente del país, Marc Ravalomanana y declarar su apoyo al actual mandatario.

Sin embargo, militares de la unidad han acabado poniéndose de parte de los jóvenes manifestantes, a los que llegó a escoltar ayer a la simbólica plaza del 13 de Mayo de la capital, Antananarivo, a la que no habían conseguido acceder desde el inicio de las protestas, reprimidas duramente por las fuerzas de seguridad, con un saldo provisional de 22 muertos.