Preocupación por 'Melissa', el huracán que gana fuerza en el Caribe y que ya ha dejado al menos tres muertos en Haití

La tormenta tropical Melissa se ha convertido en huracán de categoría 1 este sábado en la zona del Caribe, donde se espera que vaya ganando intensidad hasta impactar en zonas de Jamaica y ya ha dejado tres muertos en Haití, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El centro de Melissa se encontraba esta tarde a unos 230 kilómetros al sureste de Kingston y a unos 380 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y un desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste a 2 kilómetros por hora, según el parte más reciente del NHC.

El centro advierte que la tormenta podría fortalecerse rápidamente en las próximas 24 horas, con posibilidades de que evolucione en un "huracán mayor para el domingo". Según señala el organismo, "se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos" que ponen en peligro "la vida en partes del sur de la Española y Jamaica hasta principios de la próxima semana".

Cuba activa la alerta ciclónica

En el caso de Cuba, el Estado Mayor de la Defensa Civil ha declarado en "fase de alerta ciclónica" a seis de las 15 provincias que conforman el país ante la previsión del huracán Melissa. "Se decreta la fase de Alerta para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey y la fase Informativa para las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus a partir de las 15:00 horas del día de hoy (sábado)", ha advertido en un comunicado difundido a través de redes sociales.

La decisión viene dada tras los pronósticos del Instituto de Meteorología (Insmet), que advierte de la gran probabilidad que existe de que el huracán pase por el extremo oriental de la isla de Cuba de cara al próximo miércoles. En consecuencia, las provincias ya están llevando a cabo labores de prevención para afrontar el fenómeno meteorológico de la mejor manera posible, ya que se esperan intensas lluvias, fuertes vientos y mareas ciclónicas. Las autoridades también han advertido sobre la potencial rotura de presas en las regiones más afectadas.

Previsión de fuertes lluvias en los próximos días

Melissa podría descargar un total de 380 a 630 litros por metro cuadrado de lluvia en partes del sur de la Española y Jamaica en los próximos días, con posibilidades de hasta unos 890 litros en la península haitiana de Tiburón, según el NHC, que advierte sobre fuertes precipitaciones en el este de Cuba.

La tormenta ya causó al menos tres muertos en Haití y más de 1,2 millones de personas están sin agua potable en la República Dominicana, donde la tormenta también dejó sin servicio a decenas de acueductos y provocó el desplazamiento de cientos de personas.

Con Melissa ya son 13 los ciclones de esta temporada en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda; y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, entre las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en EE.UU. en julio, dejando dos muertos en Carolina del Norte.