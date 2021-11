Portugal prohíbe a los empresarios contactar con sus empleados fuera del horario laboral

El Parlamento portugués ha aprobado una medida por la que a partir de ahora los empresarios tienen prohibido contactar con sus trabajadores fuera del horario laboral. Esta decisión se han tomado a raíz del cambio que se ha producido por el teletrabajo, donde los jefes realizaban llamadas y enviaban mensajes a cualquier hora del día, aumentando una media de dos horas las jornada laboral.

Este cambio general del Código de Trabajo afecta a todos los empleados, ya estén de forma presencial o teletrabajando desde sus casas. Aunque sí establece que el empresario podrá contactar con sus trabajadores "en situaciones de fuerza mayor". El Jornal de Negócios se puso en contacto con varios juristas en septiembre para concretar qué casos entran dentro del concepto "fuerza mayor", que limitaron estos casos a situaciones realmente imprevistas o urgentes, tales como incendios o accidentes.

El texto ha sido aprobado el pasado viernes, 5 de noviembre, gracias a los votos favorables del Partido Socialista (PS), la abstención del Partido Comunista Portugués (PCP) y del BE (Bloque Esquerda) y los votos en contra del PSD (Partido Social Demócrata). En el que además se establece que en la violación de la norma se considerará como un delito menor grave.

El texto aprobado también expone que "constituye una acción discriminatoria (...) cualquier trato desfavorable, en términos de condiciones de trabajo y desarrollo profesional, dado a un trabajador por el hecho de ejercer el derecho establecido en el número anterior".

¿El trabajador tiene derecho a apagar fuera de su horario laboral todos los sistemas de comunicación con la empresa?

Sin embargo, la parte del texto en la que se dispone que "el trabajador tiene derecho, fuera de su horario laboral, a apagar todos los sistemas de comunicación del servicio con el empleador, o no a atender las solicitudes, sin perjuicio de la consideración de situaciones de fuerza mayor, y esto no puede resultar en ninguna desventaja o sanción para los primeros", no ha sido aprobada.

Las empresas deberán ayudar a pagar los gastos del teletrabajo

Por otro lado, el documento aprobado también hace referencia a algunos aspectos únicos del teletrabajo, por el que obliga a las empresas a ayudar a pagar a sus empleados los gastos derivados del teletrabajo, como son el encarecimiento de la factura de la luz o el propio internet.

Las empresas con menos de 10 empleados están exentas de aplicar esta nueva normativa aprobada por el Parlamento portugués, por lo que no se les aplicarán estas reglas.