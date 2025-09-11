Polonia responde a la incursión de drones rusos limitando el tráfico aéreo en su frontera este

Las autoridades de Polonia han impuesto restricciones al tráfico aéreo en todo su flanco este, en las fronteras con Bielorrusia y Ucrania, en medio del aumento de las tensiones tras el derribo de varios drones que entraron en su territorio durante un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra territorio ucraniano.

"A petición del Mando Operativo de las Ramas de las Fuerzas Armadas, se introducirán restricciones aéreas en la parte oriental de Polonia, en forma de una zona restringida, entre las 22.00 horas del 10 de septiembre y las 23.59 del 9 de diciembre", ha dicho la Agencia de Navegación Aérea de Polonia (PANSA).

Así, ha explicado en un comunicado que "entre el amanecer y el anochecer hay una prohibición total a los vuelos en la zona, a excepción de los aviones militares", antes de agregar que entre el anochecer y el amanecer hay una zona de exclusión aérea, con excepciones para militares y otras operaciones esenciales.

"En la zona hay una prohibición de vuelo las 24 horas del día a aparatos aéreos no tripulados de tipo civil", ha especificado, al tiempo que ha esgrimido que esta medida, que no puede estar en pie más de tres meses consecutivos, "es aplicada para garantizar la seguridad estatal".

Un incidente que ha puesto en alerta a las autoridades

El anuncio llega después de que Polonia derribara varios supuestos drones rusos en su espacio aéreo con apoyo de aviones de otros aliados de la OTAN, en el primer incidente de este tipo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

El Gobierno de Polonia convocó el miércoles al encargado de negocios de Rusia en Varsovia para entregarle una nota de protesta por la incursión de drones rusos en su espacio aéreo polaco, según confirmó el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, quien dijo que las autoridades "no tienen ninguna duda de que no fue un accidente".

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que su oleada de ataques contra Ucrania "no incluía objetivos en territorio polaco". "No había objetivos planeados para su destrucción en territorio polaco. El máximo rango de vuelo de los drones rusos usados en el ataque, que supuestamente cruzó la frontera con Polonia, no excedía los 700 kilómetros", dijo, sin dar explicaciones sobre la entrada de los aparatos en Polonia.

Kiev, Varsovia y Vilna piden más cooperación en defensa

Los ministros de Exteriores de Ucrania, Polonia y Lituania condenaron este jueves en un comunicado conjunto la intrusión el miércoles de 19 drones rusos en el espacio aéreo polaco, y pidieron más coordinación en materia de defensa aérea entre Ucrania y los aliados de la OTAN para hacer frente a este tipo de amenaza.

"Subrayamos la necesidad de una mejor coordinación y cooperación operativa de nuestras respectivas estructuras responsables de la seguridad aérea", se lee en el comunicado, que califica de "provocación sin incidentes" lo ocurrido en la madrugada del martes al miércoles, cuando el Ejército polaco se vio obligado a derribar varios de los 19 drones rusos que habían entrado a su espacio aéreo durante un ataque masivo contra la vecina Ucrania.