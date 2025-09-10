Polonia invoca el artículo 4 de la OTAN para abrir consultas con sus aliados

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado ante el Parlamento que su Gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN, una herramienta concebida para momentos en los que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro se ve amenazada.

Antesala de una acción conjunta

Cualquier miembro de la organización puede invocar formalmente el artículo 4, que sería la antesala de alguna decisión o acción conjunta en nombre de la OTAN. La última vez que se aplicó este instrumento fue tras la invasión militar rusa de Ucrania, cuando Estonia, en coordinación con Letonia, Lituania y Polonia, pidió activar el artículo.

El propio Tusk ha hablado de "noche dramática" en el espacio aéreo del país tras el derribo de varios drones rusos que penetraron en el país durante un ataque contra Ucrania y ha resaltado que "lo más probable" es que se trate de "una provocación a gran escala", si bien ha destacado que Varsovia sigue en consultas con sus aliados.

todos nuestros aliados se toman la situación muy en serio

Asimismo, ha recordado que se trata del "primer caso" en el que "drones rusos son derribados sobre el territorio de un Estado de la OTAN". "Por ese motivo, todos nuestros aliados se toman la situación muy en serio", ha reseñado, antes de afirmar que Varsovia "está analizando sus necesidades futuras".

Zelenski dice que "no fue un accidente"

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cifrado en ocho los drones derribados por Polonia y ha afirmado que "las crecientes pruebas indican que este movimiento, la dirección del ataque, no fue un accidente". "Ha habido incidentes previos sobre drones rusos cruzando la frontera y viajando una corta distancia en países vecinos, pero esta vez documentamos una escala mucho mayor y un ataque deliberado", ha señalado.

"Ucrania está dispuesta a proporcionar a Polonia toda la información necesaria sobre este ataque ruso. Ucrania también está dispuesta a ayudar a Polonia a construir un sistema eficaz de alerta y protección contra estas amenazas rusas", ha afirmado a través de su cuenta en la red social X.