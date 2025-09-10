Polonia denuncia la violación de su espacio aéreo durante un ataque ruso a Ucrania

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha publicado en su cuenta de X que han derribado "algunos de los drones" que han invadido su espacio aéreo gracias a haber activado "inmediatamente los procedimientos defensivos". Estos dispositivos tienen origen ruso y se estaban utilizando en un ataque a Ucrania. Cabe destacar que Polonia es uno de los países miembro de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN).

Del mismo modo, en dicha publicación se ha detallado que "las fuerzas polacas y aliadas monitorearon docenas de objetos por radar y, considerando aquellos que podrían representar una amenaza, el Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas decidió neutralizarlos".

Por otra parte, las autoridades polacas, después de dar caza a "algunos de los drones", "están realizando esfuerzos para localizar los posibles lugares de impacto de estos objetos". No obstante, Polonia ha considerado estas actuaciones como "una violación sin precedentes del espacio aéreo polaco por parte de drones", el cual pertenece a la OTAN.

En el parte ofrecido por el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia se ha especificado que las zonas más afectadas son las provincias de Podlaquia, Mazovia y Lublin, es por ello que las autoridades de la zona han instado a la población a "quedarse en casa" durante las operaciones militares.

Condena del Gobierno polaco

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha explicado a través de X que "se están llevando a cabo una operación relacionada con múltiples violaciones del espacio aéreo polaco", al tiempo que ha detallado que "el Ejército ha utilizado armas contra los objetivos". "Estoy en contacto constante con el presidente y el ministro de Defensa. Recibí un informe directo del comandante de la operación", ha añadido.

Por último, el ministro de Defensa polaco, WładysławKosiniak-Kamysz, ha informado, también a través de X, de que "están en contacto permanente con el comando de la OTAN", mientras que le ha pedido a la población "mantener la calma y solo compartir los anuncios oficiales de los servicios militares y estatales".

Daños sufridos

Tal y como ha informado la cadena privada polaca 'Polsat News', uno de los drones habría impactado contra un edificio residencial en la localidad de Wyryki, al este de Polonia, pero nadie ha resultado herido. No obstante, continúa la investigación para tratar de dar con más edificios afectados.

Con todo, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia ha comunicado en redes sociales que la operación en la que se han utilizado armas para derribar drones rusos ha concluido: "Las operaciones de la aviación polaca y aliada relacionadas con las violaciones del espacio aéreo polaco han concluido".