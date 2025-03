Polonia anuncia un plan de entrenamiento militar "para todos los hombres adultos" ante una posible guerra

El presidente de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado un plan de entrenamiento militar para "todos los hombres adultos" del país para que estén disponibles y preparados en caso de conflicto bélico. Según Tusk el ejército polaco necesita en torno a "500.000 soldados" para cubrir las necesidades de defensa estatal en caso de guerra.

"Se está trabajando para preparar un entrenamiento militar a gran escala para todos los varones adultos en Polonia" ha declarado el Primer Ministro polaco, quién espera que la norma esté formalizada para finales de este 2025.

Sobre la pregunta de si se les cierra la puerta a las mujeres en este plan de entrenamiento militar, Tusk ha afirmado que las mujeres han demostrado en Ucrania que "son tan heroicas y útiles como los hombres, pero la guerra está más asociada a los hombres debido a sus condiciones físicas, pero por supuesto, estará abierto a ambos sexos".

No descarta el desarrollo de armas nucleares

Además, en la intervención en el parlamento de Polonia en la que ha defendido el plan de entrenamiento militar, Donald Tusk no ha descartado la opción de que su país desarrolle armas nucleares. "Debemos ser conscientes de que Polonia debe alcanzar las capacidades más modernas también en relación a las armas nucleares y las armas modernas no convencionales" ha dicho el Presidente, sin aclarar tampoco si para ello deberá sacar a Polonia del Tratado de No Proliferación Nuclear firmado en el siglo pasado.

Sí se ha mostrado predispuesto a sacar a Polonia de los pactos en los que se prohibía el uso de minas antipersonas y de bombas de racimo.