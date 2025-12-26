Polémica en Brasil por las Havaianas: los seguidores de Bolsonaro se ofenden por un anuncio de la marca de chanclas y piden el boicot

"Disculpa, pero yo no quiero que comiences 2026 con el pie derecho", es la frase que ha encendido la ira de los seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y ha sido pronunciada por la actriz brasileña Fernanda Torres, quien estuvo nominada al premio Óscar a mejor actriz este año por su papel en la aclamada 'Ainda estou aqui' ('Ahora estoy aquí') y es una reconocida admiradora del líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El problema es que estas palabras no las ha dicho a título personal sino vinculadas a una promoción emitida en televisión de las conocidas chanclas 'Havaianas', una de las marcas más conocidas del país y famosas en todo el mundo.

La frase ha sido interpretada por los bolsonaristas como un ataque a los conservadores a menos de un año de las elecciones de octubre de 2026, en las que Lula, que aspira a la reelección, se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del líder ultraderechista y al que su padre, condenado por golpismo, señaló como heredero político.

Tras esta campaña, los seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro defendieron un boicot contra la famosa marca de chanclas, considerado un símbolo de Brasil en el exterior.

La iniciativa está liderada por el ahora exdiputado Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del líder ultraderechista, que, en un vídeo publicado en sus redes sociales, ha criticado la campaña publicitaria de Havaianas por supuestamente promover a la izquierda, y arrojado sus chanclas a la basura.

El hijo de Bolsonaro ha mostrado su malestar porque siempre consideró Havaianas como un "símbolo nacional" y que ha visto a muchos extranjeros usando las chanclas que exhiben una banderita de Brasil, pero que se dio cuenta de que estaba equivocado.

"Ellos escogieron como protagonista de su propaganda a una persona que siempre se ha declarado de izquierdas... y que le pide al público no comenzar el año con el pie derecho", ha asegurado el exdiputado, que ve toda la intención en la promoción.

Boicot a las havaianas

Por esta razón Eduardo Bolsonaro ha defendido un boicot similar al que los estadounidenses hicieron contra Bud Light, después de que esta marca utilizara como protagonista de uno de sus comerciales a la influencer trans Dylan Mulvaney. La campaña provocó el desplome de las ventas de la bebida.

El mismo discurso fue repetido por varios parlamentarios de derecha, especialmente seguidores de Bolsonaro. La diputada Bia Kicis, correligionaria del líder ultraderechista en el Partido Liberal (PL), también publicó un vídeo en este sentido expresando su enfado "si Havaianas no nos quiere, nosotros tampoco las queremos".

El fabricante de havaianas sube en bolsa

Tras esta llamada al boicot, el fabricante brasileño Alpargatas, dueño de la marca Havaianas sufrió un descenso el pasado lunes, pero después subió un 2,19% en la Bolsa de São Paulo, hasta los 11,67 reales (1,77 euros).

La firma cerró la sesión de este lunes con una caída del 2,39%, hasta los 11,44 reales (1,73 euros), después de las primeras reacciones en redes sociales de seguidores bolsonaristas.