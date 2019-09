Un pitbull muere al proteger a dos niños pequeños del ataque de una serpiente

Los niños estaban jugando en el patio de su casa en el Condado de Sumter, Florida, limpiando el plato de agua de su pitbull de ocho meses cuando la serpiente se les acercó. Fue entonces cuando el perro vio que los pequeños corrían peligro y se abalanzo a la serpiente, que terminó mordiéndole a él, según explica Fox KTVU.

El padre de la familia, Gary Richardson, , relata cómo sucedió todo: "El perro de repente comenzó a atacar a la serpiente que estaba cerca de mi hijo y fuer mordido cuatro veces". Aunque la familia llevó inmediatamente a Zeus a un veterinario, el perro terminó falleciendo al día siguiente.

Por ello, la familia insiste en que los pitbulls no son agresivos si no se les educa para ello y recuerdan a su perro Zeus como todo un héroe: "Los pitbulls son los perros más leales que conozco. Si encuentras uno que es agresivo lo más probable es que no fueron bien tratados. Si los tratas bien darían su vida por ti".