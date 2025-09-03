La petición de Francia a sus hospitales: prepararse por si hay una guerra en Europa en 2026

El miedo en Europa a una posible escalada bélica por las tensiones generadas en los últimos años con países como Rusia ha ido escalando y algunos países han decidido prepararse de cara a una guerra que afecte a todo el continente. Es el caso de Francia, que ha pedido a sus hospitales que se preparen ante la posibilidad de tener que atender a soldados en caso de que el conflicto escale.

Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad francesa, Catherin Vautrin, después de que varios medios lo adelantaran en los últimos días. Según han avanzado, han puesto de plazo hasta marzo de 2026 para ello.

Con el plan que pretende llevar a cabo el Gobierno se espera que los hospitales puedan atender entre 10.000 y 50.000 soldados heridos en un periodo de 10 a 180 días, llegando a picos de hasta 250 pacientes diarios.

También recomiendan establecer centros médicos de estabilización ubicados de forma estratégica cerca de estaciones, puertos o aeropuertos para el traslado de los heridos; planes de formación y entrenamiento al personal sanitario para saber responder a situaciones bélicas; y se ha solicitado la integración del personal sanitario civil dentro del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas para reforzar sus capacidades.

Vautrin ha enmarcado este plan como parte de un ejercicio de previsión ante el contexto geopolítico marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones en Europa, aunque las autoridades recalcan que no es una señal de conflicto inminente.