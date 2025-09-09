El partido demócrata publica la carta de felicitación de Trump a Epstein con el perfil de una mujer desnuda

Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes hicieron pública este lunes una tarjeta de felicitación de cumpleaños enviada por el entonces presidente Donald Trump al fallecido financiero Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia y tráfico de menores. Se trata de un documento cuya existencia Trump había negado hasta ahora.

"Aquí está. Hemos conseguido la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que el presidente dijo que no existía. Trump habla de un 'secreto maravilloso' que compartían los dos. ¿Qué ocultan? ¡Publicad los archivos!", han demandado los demócratas de la Comisión en su cuenta en X. El documento, que está firmado por el propio Trump e incluye un perfil femenino, ha sido entregado junto a otra documentación a la Comisión del Congreso e inmediatamente publicado en redes sociales por los congresistas demócratas.

Esta entrega es resultado de un requerimiento de la Comisión, presidida por el republicano James Comer, y no incluye la supuesta "lista de clientes" que se especula también incluiría a Trump. Los representantes de Epstein han respondido que no tienen "constancia de la existencia de una lista de clientes implicados en sexo, actos sexuales o tráfico sexual facilitada por el señor Jeffrey Epstein", según la respuesta de los abogados remitida a la Comisión y a la que ha tenido acceso The Hill. Sí reconoce la existencia de un "libro de direcciones y contactos".

La casa blanca afirma que la información es falsa

La Casa Blanca ha tachado de "falsa" este lunes la tarjeta de felicitación de cumpleaños dirigida en 2003 por el presidente de Estados Unidos al fallecido multimillonario y delincuente sexual. "Toda esta historia de la 'tarjeta de cumpleaños' es falsa. Como he dicho desde el principio, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó", ha publicado en la red social X la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que ha advertido de que el mandatario estadounidense emprenderá acciones legales.

A ella se ha sumado el subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, quien, a través de la misma red social, ha tildado de "difamación" un artículo del 'Wall Street Journal' con un análisis de la tarjeta de felicitación, que el diario atribuye a Trump. Ante ello, Budowich ha afirmado que es "hora de que News Corp abra la chequera", en alusión a una posible demanda del presidente estadounidense contra la empresa propietaria de este diario, al que ya demandó en julio por 20.000 millones de dólares (cerca de 17.000 millones de euros) después de que informase de la existencia del documento que ha emergido ahora.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse con personalidades como el principe Andrés de Inglaterra -el hijo de Isabel II-, Bill Clinton o el propio Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.