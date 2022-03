Países Bajos expulsa a 17 espías rusos del país

El Gobierno de Países Bajos ha expulsado este martes a 17 oficiales de inteligencia rusos adscritos a representaciones rusas en el país bajo cobertura diplomática. Afirman que su presencia en territorio neerlandés "es una amenaza para la seguridad" nacional.

El ministro de Exteriores, Wopke Hoekstra, ha declarado que esta ha sido una decisión coordinada entre varios países "de ideas afines" y ha insistido en que se toma en un contexto de seguridad nacional.

Han sido el Servicio General de Inteligencia y Seguridad y el Servicio de Seguridad e Inteligencia Militar los que han detectado la presencia de estos espías en Países Bajos.

Avances por la paz

Este martes Rusia ha anunciado que va a reducir la actividad militar en Kiev y Chernígov tras las negociaciones celebradas entre las delegaciones de ambos países en Estambul. El viceprimer ministro de Defensa ruso, Alexandr Fomin, ha declarado que con esta decisión se busca "aumentar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para nuevas negociaciones con el objetivo final de firmar un acuerdo".

Según ha publicado el Financial Times, Rusia aceptaría un ingreso de Ucrania en la UE si no se alinea militarmente en la OTAN. Según el borrador al que ha tenido acceso el diario británico Kiev no podría desarrollar armas nucleares ni acoger bases militares extranjeras, pero a cambio tendría garantías de seguridad de países como Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o China.