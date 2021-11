Un padre mata al novio de su hija por venderla a una red de tráfico sexual

La Policía de Spokane, ciudad del estado de Washington (EE UU), detuvo el pasado mes de octubre a John Eisenman, un hombre de 60 años acusado de matar al novio de su hija menor de edad después de descubrir que, presuntamente, la vendía a una red de tráfico sexual.

El padre de la menor decidió tomarse la justicia por su mano cuando averiguó lo que el novio de su hija estaba haciendo con ella.

El hombre logró rescatarla y después, según ha informado la Policía, se dirigió al domicilio del novio, lo secuestró y lo asesinó apuñalándole y golpeándole en la cabeza con un bloque de cemento. Tras esto, el detenido escondió el cadáver en el maletero de un coche que posteriormente abandonó.

El asesinato ocurrió hace casi un año, pero no ha sido hasta finales de este mes de octubre cuando la Policía ha encontrado el cuerpo tras el aviso de varios vecinos por el mal olor que desprendía el cadáver.

La familia, en busca de fondos para financiar su defensa

Eisenman fue encarcelado el pasado 24 de octubre y ahora su familia busca recaudar fondos para poder hacer frente a los gastos de su defensa. Además, el juez le ha impuesto una fianza de un millón de dólares.

La hijastra del detenido ha sido quien ha iniciado la campaña con el objetivo de recaudar 100.000 dólares de los que ya ha conseguido más de 47.000.

Según defiende la hisjastra, este hombre no tiene antecedentes ni delitos violentos. "No pertenece a la cárcel, antes de esto no tuvo delitos violentos. Muchos lo llaman héroe y yo estoy de acuerdo. Me gustaría hacer todo lo posible como comunidad para ayudarlo a ser un hombre libre y tener su día en la corte para defender su honor y el honor de su hija", ha añadido