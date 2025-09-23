Paco Marhuenda defiende al ministro de Sanidad de Trump: "No creo que mienta, él cree eso, hay gente que es antivacunas"

La comunidad científica internacional ha puesto el grito en el cielo por la relación que ha establecido el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos entre el consumo de paracetamol durante el embarazo y el desarrollo del autismo y la recomendación de limitar su uso durante el periodo de gestación.

"Tomar tylenol (marca de paracetamol popular en Estados Unidos) no es bueno, lo digo claramente, no es bueno. Por esta razón, estamos recomendando encarecidamente que las mujeres limiten el uso de tylenol durante el embarazo, a menos que sea médicamente necesario", ha declarado el presidente de EEUU desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump sigue de esta manera la línea marcada por su ministro de Sanidad, Robert F. Kennedy, quien ha anunciado que la Agencia Norteamericana de Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) emitirá un aviso médico sobre el riesgo del paracetamol durante los meses de gestación además de iniciar un proceso para cambiar la etiqueta de seguridad de este fármaco.

Sin evidencia científica

El Gobierno de Estados Unidos establece esta vinculación entre el paracetamol y el autismo sin que haya evidencias científicas que la respalden, una teoría no avalada por la ciencia que los colegios médicos consideran irresponsable y directamente desinformación.

Precisamente en Más de uno, José Ramón Alonso, experto en etiología del autismo de la Universidad de Salamanca, ha confirmado que no hay estudios que vinculen esa relación directa.

Marhuenda defiende el derecho de Kennedy a defender su postura sobre el autismo

Este asunto ha sido uno de los temas centrales de la tertulia de Más de uno en la que Paco Marhuenda se ha erigido en firme defensor de Trump, de su secretario de Salud y de la democracia americana.

Mientras todos los tertulianos estaban criticando la irresponsabilidad de que un alto mandatario y un titular de Sanidad confundan creencias con ciencia, Marhuenda ha defendido que el secretario de Sanidad de EEUU "puede decir lo que le dé la gana" y critica la "superioridad moral" que tienen los europeos sobre los americanos".

Señala Marhuenda que "la democracia americana no está en riesgo" y que Donald Trump es el presidente legítimo de EEUU" y tenemos que respetar su criterio, a lo que Rubén Amón ha saltado recordándole que auspició el motín del capitolio y que no se puede defender su criterio respecto al paracetamol por muy presidente de EEUU legítimo que sea

Alsina: "Tengamos una conversación seria"

En este punto, Carlos Alsina ha tenido que poner orden en el debate y recordar a Marhuenda que "nadie está en contra de la democracia", pero que un gobierno sea elegido democráticamente "no le da cuartel para hacer lo que le dé gana". "Te habrán elegido democráticamente pero no puede decir cualquier cosa", ha abundado Alsina.

El director de La Razón ha insistido en que "discrepa" de esta apreciación de Alsina y que Kennedy "estará en su derecho de decir lo que quiera" porque "hay gente que es antivacunas". "No creo que mienta, él cree eso", ha sostenido Marhuenda.