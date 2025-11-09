El Orden Mundial analiza la victoria de Mamdani en Nueva York: "Trump intentará sabotear por todos los medios su agenda política"

Nueva York tiene nuevo alcalde. Se trata del joven progresista Zohran Mamdani de 34 años, demócrata, y tras su victoria mandó un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "Después de todo, si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer".

Mamdani es, en palabras de Eduardo Saldaña, "una condensación de todo lo que el 'trumpismo' detesta". Si bien, esa también puede ser "su debilidad", porque en las ciudades puede funcionar, pero no en el resto del país. No había ocupado ningún cargo en política previamente, pero sí ha trabajado como asesor de vivienda ayudando a luchar contra los desahucios. "Pertenece a la rama demócrata más izquierdista", ha señalado Saldaña.

Nació en Uganda, es hijo de inmigrantes formados y cualificados -su madre es directora de cine y su padre profesor en la universidad de Columbia- y está casado con una mujer siria que vivía en Brooklyn. "Ugandés e indio, casado con una siria, a los trumpistas les explota la cabeza", ha declarado Eduardo Saldaña.

Las claves de la victoria de Mamdani

"Mamdani ha sabido detectar las dificultades de los neoyorkinos", ha señalado Saldaña, y eso es lo que le ha dado la victoria. El tema de la vivienda, que ha tocado "muchísimo", ha sido fundamental. Aunque las encuestas le daban solo un 8% de posibilidades de ganar, les ha dado la vuelta gracias a la idea de crear "una ciudad más asequible".

También ha afianzado su relación directa con los votantes, ya que creó una plataforma de voluntarios que iban puerta por puerta en las calles obreras de los barrios periféricos para escuchar y entender las inquietudes de los electores. Su presencia en redes sociales, donde ha fortalecido su presencia, también ha sido de gran ayuda, porque ha logrado visibilizar su lucha y llegar a la población joven,

"Se ha presentado como esa alternativa al viejo establishment demócrata", ha asegurado Saldaña. El nuevo alcalde de Nueva York se ha pronunciado acerca del conflicto en Oriente Medio, siendo uno de los políticos que ha proclamado abiertamente que Palestina está sufriendo un genocidio. Se graduó en estudios africanos y en su etapa universitaria participó en movimientos propalestinos.

Qué acciones va a tomar Trump como represalia

Trump, antes de que Mamdani ganara las elecciones, avisó de recortar los fondos para Nueva York porque a su juicio es "comunista".Mandar dinero allí sería un desperdicio, dijo el presidente estadounidense. Así las cosas, ahora que la elección de Mamdani es oficial, "Trump intentará por todos los medios sabotear la agenda política", ha aseverado Saldaña.

Por ejemplo, Trump puede recordar parte de los 7.400 millones de dólares de fondos federales que va a recibir en 2026, puede desplegar la Guardia Nacional, como ha hecho en otras ciudades, y pueden intensificarse las redadas de la policía migratoria.

Mamdani no es el único demócrata que ha ganado, también en los estados de New Jersey, Virginia y California se han hecho con la victoria. Esto para Trump es "una chinita que le va a molestar bastante porque evidencia que hay un gran descontento del electorado en Estados Unidos hacia el presidente", tal y como ha explicado Saldaña.

Muchos de los votantes de Trump le han "castigado" porque no ha mejorado sus condiciones de vida, algo que prometió en su campaña electoral. Además, los resultados confirman que "los candidatos trumpistas que apoya Trump no son competitivos". Los demócratas tienen que tomarse estas victorias como "un balón de oxígeno", aunque tienen que tener en cuenta que "no hay una única fórmula para ganar al movimiento maga", ha concluido Saldaña.