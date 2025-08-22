La ONU declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza y alrededores

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), que se encuentran respaldada por Naciones Unidas, ha declarado este viernes oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, situada en la zona centro y norte de la Franja.

La Comisión de Revisión de la Hambruna ha señalado en un informe que se cumplen los parámetros establecidos y que el territorio se encuentran en la fase 5 de la clasificación.

Asimismo, alerta de que estos mismos baremos podrían superarse durante las próximas semanas en las zonas del enclave palestino, como Deir al Balá y Jan Yunis, según el documento, que apunta a niveles "catastróficos" de inseguridad alimentaria a medida que avanza la ofensiva israelí, que ha dejado más de 62.100 muertos en menos de dos años.

La hambruna como "arma de guerra"

La ONU afirma que la hambruna declarada en Gaza ha sido promovida como arma de guerra en el contexto de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.

El secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, afirmó que "estamos ante una hambruna que nos perseguirá a todos, porque es una hambruna predecible y evitable, una hambruna causada por la crueldad, justificada por la venganza, propiciada por la indiferencia y sostenida por la complicidad", dijo en Ginebra.

Sostuvo que el hambre que se ha extendido por Gaza, pero que golpea con más fuerza el norte de este territorio, se está produciendo "a pocos cientos de metros de los alimentos", que se encuentran de lado israelí de la frontera, pero que el gobierno de Israel no deja pasar.

Israel rechaza la declaración

Israel ha declarado su rechazo categórico a la declaración por parte de la ONU del estado de hambruna en la gobernación de Gaza tras asegurar que se basa en datos inexactos y "no refleja la realidad sobre el terreno".

Las autoridades israelíes llevan semanas repudiando toda acusación de Naciones Unidas y organizaciones internacionales sobre los efectos devastadores de su bloqueo sobre el enclave, reforzado desde que rompió el alto el fuego el 18 de marzo.