RECONSTRUCCIÓN DE GAZA

La ONU, la UE y el Banco Mundial calculan que serán necesarios 70.000 millones de dólares para reconstruir Gaza

Un día después de la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Egipto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima que habrá que sacar de Gaza más de 55 millones de toneladas de escombros.

Diana Rodríguez Pretel

Madrid |

La destrucción en Khan Yunis, dos años después. AUDIO: Diana Rodríguez Pretel / IMAGEN: Abed Rahim Khatib - Europa Press

El Programa de la ONU para el Desarrollo, la Unión Europea y el Banco Mundial cifran en unos 70.000 millones de dólares los que se van a necesitar para reconstruir la Franja de Gaza y hacer, por lo tanto, “la vida viable en ese territorio”. Y estima que 20.000 millones de dólares deberían estar disponibles en los próximos 3 años.

La ONU reconoce que el trabajo será duro, calcula que hay más de 55 millones de toneladas de escombros que remover, generados por los bombardeos israelíes de estos dos años, y pese a que parte del esfuerzo ya se ha hecho.

El portavoz del PNUD, Jaco Cilliers, explica que el desescombro que se requiere es “comparable a construir un muro de 12 metros de ancho alrededor de Central Park”, y “si lo llenamos de escombros, esa es la cantidad de cascotes que hay que mover en Gaza". Y ya se han retirado unas 81.000 toneladas, lo que equivale a unos 3.100 camiones.

Admite también Cilliers que la reconstrucción completa de Gaza podría tardar varias décadas y que dependerá en gran parte del flujo de dinero que se destine a ese fin. Después de dos años de destrucción y bloqueo, las prioridades tienen que ver con el restablecimiento de los servicios básicos: agua, luz, atención sanitaria, rehabilitación de carreteras, reconstrucción de viviendas y el retorno de los desplazados.

En una rueda de prensa desde Ginebra, a la que se ha sumado la Organización Mundial de la Salud (OMS), las organizaciones humanitarias exigen que -una vez que ha entrado en vigor el alto el fuego- se reestablezcan urgentemente los corredores médicos en Gaza.

