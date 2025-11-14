La ONU avisa: Aumenta el riesgo de genocidio en Sudán con todo tipo atrocidades, que se ven incluso desde el Espacio

Naciones Unidas y la Unión Africana denuncian ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que el riesgo de genocidio en Sudán aumenta irremediablemente, tras la reciente toma de la ciudad de El Fasher (Darfur del Norte) por parte de la Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

La ONU ordena investigar con urgencia las atrocidades perpetradas en El Fasher

Estos organismos hablan de asesinatos masivos de civiles, ejecuciones selectivas por motivos étnicos, violencia sexual, secuestros y ataques contra instalaciones médicas, sanitarios y personal humanitario. Tal es así que las manchas de sangre y las fosas comunes, recuerdan desde Naciones Unidas, han sido fotografiadas por los satélites desde el Espacio.

Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos asegura que “las atrocidades que se están desarrollando en El-Fasher se veían venir y se podían prevenir, pero no se impidieron". Y añade que “constituyen el más grave de los crímenes".

El acceso a El Fasher continúa bloqueado pese a los reiterados llamamientos para abrir corredores humanitarios de forma urgente.

La ONU cifra en más de 24 millones los sudaneses los que sufren inseguridad alimentaria (el 40% de la población), y en muchos casos viéndose obligados a comer plantas, pienso o piel de animales. Además, unos 12 millones de ciudadanos han huido de sus hogares en 18 meses.