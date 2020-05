La OMS apunta a "un origen animal" como fuente de la pandemia del coronavirus

Horas después de que Trump volviese a poner en duda las tesis oficiales sobre el virus originado en Wuhan, matizando incluso la versión pública de su propia Inteligencia, la OMS ha reiterado que "todas las pruebas disponibles hasta la fecha sugieren que el virus tiene un origen animal natural y no ha sido manipulado ni fabricado".

La organización, en una declaración remitida, ha apuntado que el salto del virus hacia humanos no tuvo por qué ser directamente desde un murciélago, ya que existe un contacto "limitado" con esta especie, sino que es "más probable" que hubiese otro animal "intermedio", tanto salvaje como domesticado, que hiciese las veces de transmisor. La OMS ha recordado que ya se han abierto o previsto "varias investigaciones" para esclarecer el origen de la pandemia, por ejemplo analizando al detalle los primeros casos en humanos y tomando muestras de los lugares donde pudo surgir el virus en la ciudad china de Wuhan, por ejemplo en mercados o granjas. "La OMS no está actualmente implicada en los estudios de China", aunque no descarta hacerlo en un futuro.

Así, "estaría dispuesta a trabajar con los socios internacionales y, por invitación del Gobierno chino, participar en las investigaciones sobre el origen animal" del coronavirus.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional informó el jueves en un comunicado de que había un "amplio consenso científico" que concluía que el virus "no fue fabricado por el ser humano o modificado genéticamente", de tal forma que solo quedaría por aclarar "si el brote comenzó por contacto con animales infectados o si fue resultado de un accidente en un laboratorio de Wuhan".

Trump, sin embargo, dijo horas después que tenía información que no podía revelar que apuntaba en sentido contrario. "Hay muchas teorías. Vamos a ver dónde está y a ver de dónde viene", declaró el presidente estadounidense, que volvió a amenazar con represalias contra el gigante asiático por la pandemia.